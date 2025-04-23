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Dolarda son durum... Dolar / TL 38,27 seviyesinden işlem görüyor! İşte euro ve sterlinde son fiyatlar

23.04.2025 10:00
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Dolar ne kadar oldu? Dolarda son durum ne? Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 38,2690 seviyesinden işlem görüyor.

Dolarda son durum... Dolar / TL 38,27 seviyesinden işlem görüyor! İşte euro ve sterlinde son fiyatlar

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 38,2630'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen üzerinde 38,2690 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 43,6260'tan ve sterlin/TL yüzde 0,4 düşüşle 50,9960'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 99,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin ticaret partnerlerine getirmiş olduğu ve daha sonra ertelediği karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik müzakere adımları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in dün yatırımcılarla düzenlediği toplantıda, "kimsenin mevcut oranların sürdürülebilir olduğunu düşünmediğini" ve "Çin ile olan ticaret savaşında yakın bir gelecekte azalma beklediğini" söylediği belirtildi.

Analistler son günlerdeki ABD'nin tarifeler konusundaki müzakereci tavrının iyimserlikleri beslediğini kaydederek, gelecek dönemde anlaşmalara varılması durumunda küresel ekonomik belirsizliklerin azalmaya başlayacağını kaydetti.

Öte yandan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'ndan çıkan mesajlar izlenirken IMF, ticaret gerilimlerinin hızla tırmanması ve politika belirsizliklerinin artması nedeniyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,8'e ve gelecek yıl için yüzde 3'e düşürdü.

IMF Ekonomi Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas da ABD ekonomisi için bir resesyon öngörmediklerini ancak bu yöndeki olasılığın yükseldiğini ifade etti.

IMF, ayrıca ABD'nin tarife kararları sonrası finansal piyasalarda oynaklığın arttığını belirterek, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açtığını ve finansal istikrar risklerini keskin biçimde yükselttiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde tatil sebebiyle veri gündeminin olmadığını, yurt dışında ise ABD'de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporu ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirtti. (AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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