1 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 1 Aralık Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın üçüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 1 Aralık'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 1 Aralık 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

1 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın üçüncü günü olan 1 Aralık Çarşamba günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 13,5612 TL'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,5605 lira, satış fiyatı ise 13,5620 liradan işlem görüyor.

Doların haftalık değişim yüzdesi %9.96 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.01 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,66'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,3776 TL'den yapan euro şu anda 15,3308 TL alış ve 15,4246 TL satış fiyatına sahip.

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