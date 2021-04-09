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Döviz kuru son durum | 9 Nisan dolar ve Euro ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 09.04.2021 07:21 | Son Güncelleme

Dolar kuru hareketli haftalar geçirdikten sonra 8,10 – 8,20 arasındaki seviyesini bir süredir koruyor. FED’in son toplantısının ardından açıklanan kararlarda koronavirüs salgınındaki önlemleri sıkı bir şekilde devam ediyor. FED salgın toparlanana kadar çok daha güçlü bir şekilde ekonomiyi destekleme konusunda kararlı olduklarını açıkladı. Amerikan güne 8,13 seviyelerinde başlarken, Euro ise güne 9,71 ile başladı. Peki Amerikan doları ne kadar? Euro ne kadar oldu?

Analistler koronavirüs vakalarının artmasının ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği hakkında yorumlar yapıyor. Tedbirler ve artan vaka sayıları TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Ancak şu sıralar döviz kurundaki düşüş ekonomi üzerindeki baskıyı az da olsa hafifletiyor. Birkaç gündür durgun bir şekilde hareket eden Amerikan doları ve Euro bugün de seviyesini koruyor. Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? Sterlin ne kadar?

Döviz Kuru Fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,13 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 9 Nisan itibarıyla %0,07 artışla 8,13 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,12, en yüksek 8,17 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,13 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 19 Mart tarihinde 7,18 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,13 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,71 ile başlayan Euro kuru, 9 Nisan itibarıyla %0,02 artışla 9,71 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,65, en yüksek 9,73 seviyelerini gören Euro, günü 9,70 seviyesinde kapattı. Euro, 19 Mart tarihinde 8,56 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,71 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,20 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 9 Nisan itibarıyla %0,16 artışla 11,21 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,17, en yüksek 11,28 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,20 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 19 Mart tarihinde 9,98 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 11,74 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,21 TL'ye karşılık gelmektedir.
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