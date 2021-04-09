Döviz kuru son durum | 9 Nisan dolar ve Euro ne kadar oldu?

Analistler koronavirüs vakalarının artmasının ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği hakkında yorumlar yapıyor. Tedbirler ve artan vaka sayıları TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Ancak şu sıralar döviz kurundaki düşüş ekonomi üzerindeki baskıyı az da olsa hafifletiyor. Birkaç gündür durgun bir şekilde hareket eden Amerikan doları ve Euro bugün de seviyesini koruyor. Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? Sterlin ne kadar?

Döviz Kuru Fiyatları

DOLAR NE KADAR? Güne 8,13 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 9 Nisan itibarıyla %0,07 artışla 8,13 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,12, en yüksek 8,17 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,13 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 19 Mart tarihinde 7,18 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,13 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 9,71 ile başlayan Euro kuru, 9 Nisan itibarıyla %0,02 artışla 9,71 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,65, en yüksek 9,73 seviyelerini gören Euro, günü 9,70 seviyesinde kapattı. Euro, 19 Mart tarihinde 8,56 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,71 TL'ye karşılık gelmektedir.