FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Döviz kurundaki hareketlilik sonrası vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Döviz kurundaki hareketlilik sonrası vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

21.12.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert bir şekilde düşüşe geçti. Döviz kurlarında hareketlilik sonrası vatandaşlar döviz bürolarına akın etti. Döviz bürolarında alım satım arasındaki fark 2.5 TL’ye kadar çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ekonomiye ilişkin atılan adımları duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar ve euro'da düşüş yaşandı.Dün 18 liraya yaklaşan dolar bu sabah yüzde 17'in üzerinde değer kaybıyla 11,10 seviyelerini test etti. Euro/TL de 13 seviyesinin altına sarktı. Sabah saatlerinde vatandaşlar, soluğu döviz bürolarında aldı.

20211221_2_51395167_71797357_Web

ALIM-SATIM ARASINDAKİ FARK 2,5 TL'YE KADAR ÇIKTI

Döviz bürolarında alım satım arasındaki farkın 2.5 TL’ye kadar çıktığı görüldü. Döviz bozdurmaya çalışanlarla vatandaşlar arasında tartışmalar da yaşandı. Döviz büroları önünde zaman zaman kuyruk oluştu.

20211221_2_51394339_71795534_Web

Döviz bozduran bir vatandaş, "Dövizciler doları hala düşürmüyorlar. Bunlara bir çözüm bulmak lazım. Tüm dövizcilere önlem getirilmesi lazım. Alış satış arasında çok büyük fark var. Şu an dolar bozmaya geldim ama maalesef bozamıyorum. Bunu yapması doğru değil" ifadelerini kullandı.

20211221_2_51394339_71795536_Web

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Dolar ve Euro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert bir şekilde düşüşe geçti. Erdoğan'ın, Kabine Toplantısında, ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalarda düşüşe geçen dolar 11,2089 TL'yi görürken, euro ise 13,1975 liranın altına kadar geriledi.

20211221_2_51394339_71795538_Web

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

20211221_2_51393834_71794652

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

20211221_2_51393834_71794651

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini, bunun döviz kurlarında sert düşüşü beraberinde getirdiğini belirterek, bugün detaylarının açıklanması beklenen yeni finansal ürünler ve teşviklerin kurun dengeye ulaşmasını destekleyeceğini söyledi.

20211221_2_51393834_71794650

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra ABD'de cari denge verilerinin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,2 seviyesinin destek, 96,9'un direnç konumunda olduğunu kaydetti.

20211221_2_51394339_71795542_Web


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 MTV, ÖTV, emlak vergisi, harç, değerli kağıtta yeni ücretler belli oldu2022 MTV, ÖTV, emlak vergisi, harç, değerli kağıtta yeni ücretler belli oldu
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Dolar neden düştü?Dolar neden düştü?
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 44 yorum
reis attı gol oldu daha çok düşecek
boş kaleye...
Dolarcılara hiç üzülmem beter olun .
İnşallah ellernde patlar))

En Çok Okunan Haberler

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Dolar neden düştü?

Dolar neden düştü?

Erdoğan'ın açıklaması sonrası 1 milyar dolar bozduruldu

Erdoğan'ın açıklaması sonrası 1 milyar dolar bozduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara müjde! O vergiler kaldırıldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara müjde! O vergiler kaldırıldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Özgür Demirtaş, TL mevduatlarıyla ilgili kararı yorumladı

Özgür Demirtaş, TL mevduatlarıyla ilgili kararı yorumladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.