FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Döviz kurundan gece hamlesi! Dolar ve Euro'dan rekor geldi

Dolar/TL kuru yeni tarihi zirvesini test etti. Dolar/TL, 42,33 seviyesine yükseldi. Euro/TL ise 49,35 TL oldu. Peki, 14 Kasım 2025 tarihinde dolar ve euro ne kadar? Fed'den gelen şahin açıklamaların ardından döviz kurundaki dalgalanmaların nasıl olacağı merak ediliyor. İşte dolar ve euroda son durum..

Döviz kurundan gece hamlesi! Dolar ve Euro'dan rekor geldi
Ezgi Sivritepe

Piyasalarda yaşanan gelişmeler döviz kurunda dalgalanmalara neden oluyor. ABD Merkez Bankası (FED) üyelerinden gelen şahin mesajlar doların zayıflamasına neden olurken bu dolar/TL paritesine pek yansımadı.

Her Perşembe tekrarlanan klasik bir swap mekanizması bu perşembe gecesi de gerçekleşti. Büyük fonlar, haftanın son iş günü olan Perşembe akşamı yüklü miktarda dolar satarak TL pozisyonuna geçiyor. Ellerindeki TL'yi ise swap piyasasında hafta sonunu da kapsayan yüksek faizli bir işlemle değerlendiriyorlar. Plan, gece yarısından sonra swap getirisiyle birlikte doları yeniden alıp pozisyonu kapatmak.

Döviz kurundan gece hamlesi! Dolar ve Euro dan rekor geldi 1

DOLARDAN YENİ REKOR

Dolar, erken işlemlerde Türk lirası karşısında 42,3313 düzeyine kadar yükselerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Dolar/TL kuru sabah seansında 08.10'da 42,3220 seviyesinde rekor seviyesini koruyor.

Euro/TL haftanın son işlem gününe rekorlarla başladı. Gece seansında 49,34 TL seviyesine kadar yükselen euro, sabah seansında 08.10'da 49,31 TL seviyesinde yeni rekorlara kapı araladı.

Döviz kurundan gece hamlesi! Dolar ve Euro dan rekor geldi 2

FED'DEN ŞAHİN MESAJLAR

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası’nın son faiz indirimini desteklemediğini ve Aralık toplantısı öncesinde hâlâ kararsız olduğunu açıkladı.

Boston Fed Başkanı Susan Collins ise Çarşamba günü, enflasyonun yüzde 3 seviyesinde olmasına ve hâlâ hedefin üzerinde bulunmasına dikkat çekerek, faizlerin “bir süre daha” mevcut seviyesinde kalması gerektiğini söyledi. Collins’e göre güçlü büyüme, fiyat artışlarının yavaşlamasını zorlaştırabilir.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, Cleveland Fed’den Beth Hammack ve Dallas Fed’den Lorie Logan gibi isimler de son haftalarda faiz indirimi konusunda temkinli açıklamalar yaptı.

Döviz kurundan gece hamlesi! Dolar ve Euro dan rekor geldi 3

İNDİRİM SİNYALİ

Buna karşılık Fed Guvernörleri Stephen Miran, Christopher Waller ve Michelle Bowman ise mevcut koşulların faiz indirimi için uygun olduğunu savunmaya devam etti. Miran, enflasyonun beklentilerden iyi geldiğini ve daha düşük faizleri desteklediğini belirtti.
Döviz kurundan gece hamlesi! Dolar ve Euro dan rekor geldi 4

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında politika faizini düşüreceğine yönelik beklentilerin de azalmasının da piyasalarda baskı oluşturduğunu dile getiren analistler, gelecek hafta açıklanacak ekonomik veriler ve Nvidia'nin bilançosunun takip edileceğini aktardı.

Döviz kurundan gece hamlesi! Dolar ve Euro dan rekor geldi 5

Bu gelişmelerle piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi yüzde 15 artarak 20,16 değerine ulaştı.
Döviz kurundan gece hamlesi! Dolar ve Euro dan rekor geldi 6

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, 4 baz puan artışla yüzde 4,12'ye yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 99,16 seviyesine düştü.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 63'ten yüzde 52'ye geriledi.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,32
42,33
% 0.19
10:20
Euro
49,31
49,33
% 0.12
10:20
İngiliz Sterlini
55,67
55,68
% -0.29
10:20
Avustralya Doları
27,62
27,63
% 0.15
10:20
İsviçre Frangı
53,49
53,53
% 0.43
10:20
Rus Rublesi
0,52
0,52
% -0.35
10:20
Çin Yuanı
5,96
5,96
% 0.17
10:20
İsveç Kronu
4,50
4,50
% 0.18
10:20

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Piyasanın enflasyon, dolar ve faiz beklentisi belli olduPiyasanın enflasyon, dolar ve faiz beklentisi belli oldu
En çok satan araçlar belli oldu! Her 100 satıştan 28'i bir markaya aitEn çok satan araçlar belli oldu! Her 100 satıştan 28'i bir markaya ait

Anahtar Kelimeler:
döviz Euro dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.