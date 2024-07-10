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Dövizde hareketlilik! Dolar yeniden 33 TL'nin üzerini gördü! Euro tüm zamanların rekorunu kırdı (10 Temmuz dolar ne kadar oldu, euro ne kadar oldu)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.07.2024 12:12
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Son dakika haberi... Döviz kurunda yukarı yönlü hareketlilik! Yatırımcılar dolar ve Euro kurundaki son gelişmeleri takip ederken bir rekor haberi geldi. Dolar / TL 33 TL'nin üzerini gördü, Euro ise tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dövizde hareketlilik! Dolar yeniden 33 TL'nin üzerini gördü! Euro tüm zamanların rekorunu kırdı (10 Temmuz dolar ne kadar oldu, euro ne kadar oldu)

SON DAKİKA: ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda karışık seyir hakimken iç piyasada ise dövizde hareketlilik yaşandı. Döviz kurları yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Dolar kuru, 33,0238 TL'yi gördü. Euro/TL isee 35,7808 ile rekor seviyeye yükseldi.

Euro kuru en son 13 Mart 35,7701 TL ile rekor seviyeyi görmüştü.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Dolar TL kuru saat 12.10 itibarıyla 32,9513 seviyesinde hareket ederken aynı dakikalarda Euro TL ise 35,6808 seviyesinde hareket ediyor.

Express


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Euro rekor dolar
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