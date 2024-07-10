Dövizde hareketlilik! Dolar yeniden 33 TL'nin üzerini gördü! Euro tüm zamanların rekorunu kırdı (10 Temmuz dolar ne kadar oldu, euro ne kadar oldu)

SON DAKİKA: ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda karışık seyir hakimken iç piyasada ise dövizde hareketlilik yaşandı. Döviz kurları yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Dolar kuru, 33,0238 TL'yi gördü. Euro/TL isee 35,7808 ile rekor seviyeye yükseldi.
Euro kuru en son 13 Mart 35,7701 TL ile rekor seviyeyi görmüştü.
Dolar TL kuru saat 12.10 itibarıyla 32,9513 seviyesinde hareket ederken aynı dakikalarda Euro TL ise 35,6808 seviyesinde hareket ediyor.