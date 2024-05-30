Ekonomistler talep etti: Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat için karar verdi: Artık her ay...

Bir süredir ekonomistlerin talep ettiği kur korumalı mevduatlarla ilgili veri seti artık aylık olarak yayımlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı Döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri aylık frekansta ve zaman serisi olarak Aylık Para ve Banka İstatistikleri kapsamında yayımlanmaya başlanacağını duyurdu.

Söz konusu veriler, 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 14:30’da Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden, Aylık Para ve Banka İstatistikleri başlığı altında “Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları” alt başlığı ile yayımlanacak.

"DDKKM - Gerçek Kişiler", "DDKKM - Tüzel Kişiler", "DDKKM - Toplam" ve "TL KKM" bakiyeleri ayrı seriler olarak gösterilecek. DDKKM bakiyeleri, dönüşüme konu döviz/altın cinsinden orijinal stok bakiyelerin milyar ABD doları karşılığı olarak; TL KKM bakiyeleri ise milyar TL cinsinden izlenecek.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





