Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL kurunda hareketlilik

İstanbul Kapalıçarışı’da güne 9,6050 liradan başlayan dolar, 9,6070 liradan satılıyordu. Ekim ayının enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından dolar/TL kurunda hareketlilik yaşandı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.

DOLAR/TL KURU SON DURUM

Dolar/TL kuru enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 9,65 seviyelerinde işlem görüyor.

Son kapanışta dolar 9,59 liradan, euro ise 11,11 liradan satılmıştı.

EURO SON DURUM

11,1330 liradan alınan euro ise 11,1350 liradan satılıyordu. Enflasyon rakamlarının ardından 11,1742 liradan alınan euro ise 11,1842 liradan satılıyor.



