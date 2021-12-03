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  4. Son Dakika: Aralık ayı kira artış oranı belli oldu! Aralık ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

Son Dakika: Aralık ayı kira artış oranı belli oldu! Aralık ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

03.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre kasım ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte aralık ayı kira artış oranı da belli oldu. Aralık ayı kira artış oranı yüzde 17,71 oldu. Buna göre 2 bin lira kira ödeyen bir vatandaşın kira artışı 354,2 lira oldu. İşte kira zammı hesaplama...

Kasım ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, aralık ayına ait kira artış oranı belli oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

ARALIK AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Aralık ayı kira artış oranı yüzde 17,71 oldu.

Son Dakika: 2021 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2021 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Kasım ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 2.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2021 Kira Artış Oranı: % 17,71

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 354,2 TL

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.354,2 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 2 bin lira olan bir kiracının aralık ayında ödeyeceği kira zammı 354,2 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 2.354,2 lira olarak gerçekleşmektedir.

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Kredi Hesaplama


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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Maaş 2825 kira 2000 boşa çalışıyor millet dilenciler daha çok kazanıyor.
nerden baksan tutarsızlık...
2000 lira ödeyenlerin kira artışı 350 lira olmuş asgari ücret ne kadar bu ülkede de 2000 lira ya kira oluyor.

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