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Son Dakika: 2021 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı!

03.12.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,51 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece yıllık enflasyon 21,31 seviyesine ulaştı.

Son dakika haberine göre TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada kasım ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,51 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece yıllık enflasyon 21,31 seviyesine ulaştı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

tablo

İşte TÜİK'in kasım ayı enflasyon açıklamasının detayları...

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 54,62, aylık yüzde 9,99 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9,99 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 51,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,94 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık yüzde 53,24 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,53, imalatta yüzde 53,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde72,42, su temininde yüzde 33,08 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 63,12, dayanıklı tüketim malında yüzde 32,17, dayanıksız tüketim malında yüzde 34,33, enerjide yüzde 90,34, sermaye malında yüzde 33,30 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık yüzde 9,55 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,64, imalatta yüzde 9,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,33, su temininde yüzde 1,00 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 11,55, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,15, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,43, enerjide yüzde 13,33, sermaye malında yüzde 7,91 artış olarak gerçekleşti.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Tütün ürünleri aylık değişim göstermeyen tek alt sektör oldu. Aylık en düşük artış; yüzde 0,23 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1,00 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması , yüzde 2,14 ile içecekler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 20,67, kömür ve linyit yüzde 16,72, tekstil ürünleri yüzde 14,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 142 yorum
Faiz sebep Enflasyon sonuçtur. Faiz haramdır.
@asokrates_1991 para piyasasından bir haber, faiz haram diyor fakir :)
enflasyon un faizle alakası yok kötü yönetimle var
@asokrates_1991 para piyasandan bizene arkadaşım benim dinime göre faiz haramdır.
@asokrates_1991 Enflasyon şu an en az %60.. Hani tek haneye düşecekti.. Kağıt üzerinde kendiniz kandırırsınız ancak.
cahil cahil konusmasaniz olmayacak
Matematik diyorki siz bunların açıkladığı her rakamı 3 le çarpın.
dinimiz haramı yasaklıyor da şans oyunlarında kaldırsın lar ozaman
@asokrates_1991 şimdi de buna mı sığınıyorsunuz?
Bankalara ödediğimiz,Vergi geçirmeleri için ödediğimiz,trafik cezası geçirmeleri için ödediğimiz,Devletimizin dış borçlar için ödediği faizler de dahildir değilmi
@kadirokatar yani fakirsin :-)))))
ben ekonomist'im
21mis yersen
bende ekonomistim
en büyük ekonomist damat
En ekonomist benim.
yalan.çok daha fazla

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