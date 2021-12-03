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Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL kurunda hareketlilik

03.12.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ensflasyon rakamları öncesinde dolar 13,69 liradan, euro ise 15,46 liradan işlem görüyordu. TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından dolar/TL kurunda hareketlilik başladı.

İstanbul Kapalıçarışı’da enflasyon öncesi 13,69 liradan işlem gören dolar, enflasyon açıklamasının ardından hareketlendi.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

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DOLAR/TL KURU SON DURUM

Enflasyon öncesi 13,69 liradan işlem gören dolar/TL kuru enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 13,75 seviyelerinde işlem görüyor.

EURO SON DURUM

Enflasyon öncesi 15,46 liradan işlem gören euro enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 15,55 seviyelerinde işlem görüyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ VE DÖVİZ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yayımlnana ortak canlı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında, “Faizi şu anda düşürüyoruz, enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz.” dedi.

TRT yayınında konuşan Erdoğan “Biz inşallah seçim öncesine kadar ciddi manada bu faizin düştüğünü ve bu kuru tetikleyen faizin düşüşüyle kurda da olumlu bir iyileşmenin olduğunu göreceğiz. Buna enflasyon da dahil” ifadelerini kullandı.

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Faizin zengini daha zengin fakiri daha fakir yaptığını ifade eden Erdoğan, yeni politikayla sıcak para çıkışıyla yükselen kur ve enflasyonun yeni faiz artışlarının getirdiği sarmala son verdiklerini belirtti. Erdoğan “Döviz manipülasyonlarıyla bizi zayıflatmak artık mümkün değildir.

Aslında zayıf değil, gayet iyi durumda ülkemiz artık bu kısır döngüyü kırma noktasına gelmiştir ve buradan geriye dönüş yoktur, biz buradan geriye dönmeyeceğiz” diye konuştu. Erdoğan 2021 büyümesinin ise yüzde 10’u bulacağını söyledi.

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