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Euro banknotları yeniden tasarlanacak

06.12.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaklaşık 20 yıldır tedavülde olan euro banknotlarını yeniden tasarlamayı planladığını bildirdi. Euroyu, 27 AB üyesi arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere 19'u kullanıyor.

Euro banknotları yeniden tasarlanacak

ECB’den yapılan açıklamada, avro banknotları için yakında yeniden tasarım sürecini başlatılacağı ve 2024 yılına kadar yeni tasarımların seçileceği belirtildi.

Avro banknotları yeniden tasarım sürecini Avro bölgesindeki insanlardan gelecekteki banknotlar için olası temalar hakkında görüş toplamakla görevli odak gruplarının oluşturulmasıyla başlanacağının aktarıldığı açıklamada, daha sonra her Avro Bölgesi ülkesinden bir uzmana sahip danışma grubunun, ECB'nin Yönetim Konseyi'ne yeni temalardan oluşan bir kısa liste sunacağı kaydedildi.

ECB'nin Yönetim Konseyi'nin, yeni banknotlar basılmadan önce nihai kararı vereceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ECB Başkanı Christine Lagarde, “20 yıl sonra, her yaştan ve her kökenden Avrupalılar için daha çekici hale getirmek için avro banknotlarımızın görünümünü gözden geçirmenin zamanı geldi.” ifadesini kullandı.

Fransa ve Almanya'nın önderliğinde, 11 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin tek bara birimi avroya geçişinin kaydi olarak yürürlüğe girmesine Ocak 1999'da karar verilmiş ve bu tarihten iki yıl sonra bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde avro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

27 AB ÜYESİ ARASINDA 19'U KULLANIYOR

Avroyu, 27 AB üyesi arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere 19'u kullanıyor.

Avro Bölgesi olarak adlandırılan bu 19 ülkenin para politikası, ECB ve üye ülkelerin merkez bankalarından oluşan Avro Sistemi tarafından yürütülüyor. (AA)

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Euro
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