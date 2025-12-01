FİNANS

Euro bugün kaç TL? 01 Aralık Pazartesi 2025 euro ne kadar?

Euro'nun 01 Aralık 2025'te 49,34 TL seviyesine ulaşması, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarının etkisiyle şekilleniyor. Bu değer, Türkiye'deki enflasyon oranları ve ekonomik gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Yatırımcılar, Euro'nun gelecekteki yönünü takip ederken, bu seviyenin piyasalar için kritik bir gösterge olduğunu unutmamalıdır. Euro'nun seyri potansiyel riskler taşımaktadır.

Euro bugün kaç TL? 01 Aralık Pazartesi 2025 euro ne kadar?
Cansu Akalp

Euro’nun fiyatı, 01 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 49,34 TL olarak belirlendi. Bu değer, küresel ekonomik dinamikler ile döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla şekilleniyor. Avrupa Merkez Bankası’nın para politikaları, euro üzerindeki etkili faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca, ekonomik veriler de önemli bir rol oynuyor. Yatırımcılar, Avrupa ekonomisindeki toparlanma sürecini merakla izliyor. Euro’nun bu sabahki değeri, birçok birey için kritik bir gösterge olmaya devam ediyor.

Euro’nun TL karşısında sergilediği seviye, enflasyonla doğrudan ilişkilidir. Türkiye’deki enflasyon oranları ve ekonomik gelişmeler, yerel paranın değer kaybetmesine neden olabiliyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor. Piyasa risklerini minimize etmek için bu önemli. Euro’nun gelecekteki yönü hakkında tahmin yapmak zor olsa da, 49,34 TL seviyesi dikkatle izleniyor. Bu seviye, piyasaların önemli bir eşiği olarak öne çıkıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,49
42,53
% 0.03
09:09
Euro
49,30
49,35
% -0.03
09:09
İngiliz Sterlini
56,22
56,26
% -0.15
09:09
Avustralya Doları
27,79
27,82
% -0.14
09:09
İsviçre Frangı
52,80
52,87
% -0.15
09:09
Rus Rublesi
0,55
0,55
% -0.23
09:00
Çin Yuanı
6,01
6,01
% 0
09:09
İsveç Kronu
4,49
4,50
% -0.2
09:09
