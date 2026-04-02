Euro bugün kaç TL? 02 Nisan Perşembe 2026 euro ne kadar?

02 Nisan 2026 tarihinde euro'nun fiyatı 51,56 TL olarak belirlenmiştir. Euro, Avrupa ekonomisinin performansına bağlı olarak dalgalı seyir izlerken, jeopolitik gelişmeler de bu durumu etkilemektedir. Avrupa Merkez Bankası'nın kararları ve faiz politikaları, euro'nun değerinde önemli değişiklikler yaratabilir. Yükselen döviz talebi ve enflasyon baskıları mevcut fiyatı şekillendiriyor. Euro'nun geleceği için analizin önemi büyüktür.

Euro bugün kaç TL? 02 Nisan Perşembe 2026 euro ne kadar?
Cansu Çamcı

Euro Fiyatları 02 Nisan 2026

02 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 51,56 TL'dir. Euro, Avrupa ekonomisinin performansına bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. Bölgedeki jeopolitik gelişmeler de bu dalgalanmaları etkiliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı kararlar, euro'nun değerinde önemli değişikliklere yol açabiliyor. Faiz politikaları, yatırımcıların dikkatle izlediği unsurlar arasında yer alıyor. Euro, hâlâ bir değer saklama aracı olarak değerlendiriliyor. Euro/dolar paritesindeki gelişmeler de yatırımcılar için büyük önem taşıyor.

Mevcut euro fiyatı, Türkiye'de döviz kurlarının yükseldiği bir ortamda önemli bir referans oluşturuyor. 51,56 TL'lik euro fiyatı, enflasyonist baskılarla şekilleniyor. Döviz talebindeki artış da bu durumu tetikliyor. Global ekonomik durum, dalgalanmaların giderilmesini etkileyebilir. Potansiyel yeni politika değişiklikleri, yatırımcıların karar verme süreçlerini etkiliyor. Euro'nun geleceği hakkında öngörüde bulunmak için verilerin gözlemlenmesi kritik bir öneme sahip. Bölgesel gelişmelerin analizi, ekonomik tahminlerin doğruluğunu artırabilir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,58
44,62
% 0.04
06:17
Euro
51,38
51,49
% -0.05
06:17
İngiliz Sterlini
58,93
59,04
% 0.02
06:17
Avustralya Doları
30,78
30,82
% 0.21
06:17
İsviçre Frangı
55,67
55,73
% -0.04
06:16
Rus Rublesi
0,55
0,56
% 0.03
02:59
Çin Yuanı
6,47
6,48
% 0.04
06:17
İsveç Kronu
4,71
4,72
% 0.27
06:16
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

