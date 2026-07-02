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Euro bugün kaç TL? 02 Temmuz Perşembe 2026 euro ne kadar?

02 Temmuz 2026 tarihinde Euro'nun fiyatı, 53,28 TL olarak belirlendi. Bu gelişme, yatırımcılar ve piyasa analistleri arasında döviz kuru üzerinde önemli tartışmalara yol açtı. Avrupa Merkez Bankası’nın para politikaları ile Euro bölgesindeki ekonomik veriler, döviz hareketlerini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Enflasyon oranları ve büyüme dinamikleri, Euro'nun değerinin geleceğini belirleyen önemli faktörlerdir.

Euro bugün kaç TL? 02 Temmuz Perşembe 2026 euro ne kadar?

02 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Euro'nun fiyatı 53,28 TL olarak belirlendi. Son dönemlerde ekonomik dalgalanmalar yaşanıyor. Bu durum döviz kurlarında önemli değişikliklere yol açmakta. Yatırımcılar ve piyasa analistleri Euro’nun değerindeki artışı dikkatle izliyor. Avrupa Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikaları etkili unsurlar arasında. Euro bölgesindeki ekonomik veriler de durumu etkiliyor. Enflasyon oranlarındaki değişimler dikkat çekiyor. Bölgedeki büyüme dinamikleri ise döviz kurlarının yönünde belirleyici olmaktadır.

Bugün açıklanan 53,28 TL’lik Euro fiyatı, Türkiye'deki döviz piyasasında önemli bir gündem oluşturdu. Yatırımcılar, bu fiyatın gelecekte nasıl bir seyir izleyeceğini tartışıyor. Euro’nun değerinin korunması veya düşüşü üzerine değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye’nin dış ticaret dengesi, önemli bir faktör. Avrupa ile olan ekonomik ilişkiler de bu durumu etkiliyor. Euro'nun bugünkü fiyatı, kişisel tasarruflar açısından dikkat çekici. Yurtdışı hayalleri olan bireyler için de önemli bir gösterge niteliği taşımakta.

Euro bugün kaç TL? 02 Temmuz Perşembe 2026 euro ne kadar? 1

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Avustralya Doları
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İsviçre Frangı
57,74
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Rus Rublesi
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Çin Yuanı
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% 0.16
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İsveç Kronu
4,80
4,81
% 0.24
09:43
Anahtar Kelimeler:
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