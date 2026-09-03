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Euro bugün kaç TL? 03 Eylül Perşembe 2026 euro ne kadar?

Euro, 03 Eylül 2026 itibarıyla 56,22 seviyesinden işlem görüyor. Bu değer, Euro’nun uluslararası döviz piyasalarındaki güncel durumunu ortaya koyuyor. Yatırımcılar için stratejik bir referans noktası olan bu seviyede kalması, ekonomik büyüme ve enflasyon gibi makroekonomik göstergelerin izlenmesine bağlı. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve uluslararası ticaret, Euro'nun değerinin değişkenliğini etkiliyor.

Euro bugün kaç TL? 03 Eylül Perşembe 2026 euro ne kadar?

03 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Euro, 56,22 seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, Euro'nun uluslararası döviz piyasalarındaki güncel değerini yansıtıyor. Euro'nun bu seviyede kalması, birçok yatırımcı ve işletme için önem taşıyor. Euro, dünya genelinde en çok işlem gören ikinci para birimi olarak biliniyor.

Bu durumda, Euro'nun değeri, ekonomik büyüme ve enflasyon oranları gibi makroekonomik göstergeler açısından kritik bir referans noktası sunuyor. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, Euro'nun fiyatı üzerinde etkili olabiliyor. Bugün belirlenen 56,22'lik Euro değeri, yatırımcılar ve ticari işletmeler için stratejik kararlar açısından önem taşımaktadır.

Euro'nun değeri, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Ayrıca, bölgesel ekonomik veriler ve uluslararası ticaret de Euro'nun değerini etkiliyor. Yatırımcıların döviz kurlarındaki değişimleri takip etmesi gerekiyor. Bu, piyasalardaki fırsatları ve riskleri daha iyi yönetmelerine yardımcı olacaktır.

Euro bugün kaç TL? 03 Eylül Perşembe 2026 euro ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
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Amerikan Doları
48,31
48,32
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Euro
56,24
56,26
% 0.48
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İngiliz Sterlini
65,41
65,41
% 0.4
09:58
Avustralya Doları
34,61
34,64
% 0.03
09:58
İsviçre Frangı
59,66
59,69
% 0.47
09:58
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.41
09:50
Çin Yuanı
7,19
7,19
% 0.07
09:58
İsveç Kronu
5,03
5,04
% 0.35
09:58
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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