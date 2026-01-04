FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 04 Ocak Pazar 2026 euro ne kadar?

04 Ocak 2026 tarihinde euro fiyatı 50,45 TL seviyesinde işlem görerek Türkiye'deki döviz piyasasındaki dinamikleri yeniden gözler önüne serdi. Euro'nun değeri, Türkiye'nin ithalat ve ihracat dengelerini etkileyerek ekonomik sağlığı belirleyen önemli bir etken haline geldi. Döviz rezervlerinin yönetiminde euro'nun rolü stratejik önem taşırken, piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcılar için kritik bir referans noktası oluşturuyor.

Euro bugün kaç TL? 04 Ocak Pazar 2026 euro ne kadar?

04 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro fiyatı 50,45 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro’nun bu değeri, iç piyasalardaki yerini ve önemini bir kez daha gösterdi. Avrupa ekonomisindeki dalgalanmalar, Türkiye'nin ekonomik durumu ile euro/TL paritesindeki değişimleri etkiliyor. Doların hareketliliği, uluslararası ticaret durumu ve siyasal gelişmeler de euro üzerinde belirleyici olmaktadır.

Piyasalardaki güncel euro fiyatı, yatırımcılar ve tüccarlar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Euro’nun değeri arttığında veya düştüğünde, Türkiye'deki ithalat ve ihracat dengeleri de etkileniyor. Döviz rezervlerinin yönetiminde euro’nun etkisi stratejik bir önem taşıyor. İthalat yapan firmalar, euro'nun yüksek olduğu dönemlerde maliyet hesaplamalarını dikkatle yapmalıdır. Alım satımlarını bu doğrultuda planlamak zorundadırlar. Euro'nun gelişimi, Türkiye ekonomisi üzerinde de önemli bir belirleyici olabiliyor.

Euro bugün kaç TL? 04 Ocak Pazar 2026 euro ne kadar? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zorunlu! e-Devlet'ten yapılacak 'Şubat'ta tüm gayrimenkuller için başlıyor'Zorunlu! e-Devlet'ten yapılacak 'Şubat'ta tüm gayrimenkuller için başlıyor'
Ali Metin Kazancı hayatını kaybettiAli Metin Kazancı hayatını kaybetti

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,02
43,03
% 0.16
23:59
Euro
50,44
50,47
% -0.24
23:59
İngiliz Sterlini
57,91
57,97
% -0.12
23:59
Avustralya Doları
28,80
28,81
% 0.49
23:59
İsviçre Frangı
54,27
54,31
% 0.16
23:59
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -1.36
19:30
Çin Yuanı
6,17
6,17
% 0.36
23:59
İsveç Kronu
4,66
4,67
% 0.19
23:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.