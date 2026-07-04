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Euro bugün kaç TL? 04 Temmuz Cumartesi 2026 euro ne kadar?

Euro’nun 04 Temmuz 2026 tarihinde, 53,56 TL seviyesine ulaşması döviz piyasalarındaki dalgalanmayı gösteriyor. Ekonomik göstergeler ve piyasalardaki belirsizlikler, euro’nun değerini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcılar için bu fiyat, alım-satım stratejilerini belirlemek açısından kritik bir referans niteliği taşıyor. Euro’nun performansını analiz etmek, gelecekteki fiyat hareketlerini anlamak için önemlidir.

Euro bugün kaç TL? 04 Temmuz Cumartesi 2026 euro ne kadar?

04 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 53,56 TL olarak belirlendi. Bu değer, euro'nun döviz piyasalarındaki dalgalanmalarını yansıtıyor. Ayrıca, ekonomik göstergelerin önemli bir ölçütü olarak dikkat çekiyor. Euro, Avrupa Birliği içinde ekonomik istikrar ve ticaretin temel taşını oluşturuyor. Bu nedenle, yatırımcılar ve ekonomistler için bu rakam kritiktir. Bu seviye, euro'nun TL karşısındaki performansını anlamak için önemlidir.

Piyasalardaki belirsizlikler, euro'nun değerinde ciddi dalgalanmalara neden olabiliyor. 53,56 TL seviyesi, yatırımcılar için alım ve satım stratejileri açısından kıstas oluşturuyor. Enflasyon verileri, merkez bankası politikaları ve uluslararası ticaret ilişkileri gibi unsurlar önemli rol oynuyor. Bu unsurlar, euro'nun gelecekteki fiyat hareketlerini etkileyebilir. Yatırımcıların bu fiyat seviyesini takip etmeleri, piyasalarda bilinçli hareket etmelerini sağlayacaktır.

Euro bugün kaç TL? 04 Temmuz Cumartesi 2026 euro ne kadar? 1

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Amerikan Doları
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Euro
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53,61
% 0
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İngiliz Sterlini
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Avustralya Doları
32,43
32,54
% 0.43
23:59
İsviçre Frangı
58,17
58,34
% 0.22
23:59
Rus Rublesi
0,61
0,61
% 0.55
17:10
Çin Yuanı
6,89
6,91
% 0.26
23:59
İsveç Kronu
4,84
4,86
% 0.48
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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