Euro bugün kaç TL? 05 Ekim Pazar 2025 euro ne kadar?

Euro bugün kaç TL? 05 Ekim Pazar 2025 euro ne kadar?

Euro bugün kaç TL? 05 Ekim Pazar 2025 euro ne kadar?

5 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 itibariyle euro'nun fiyatı 48,98 TL olarak belirlendi. Euro, uluslararası piyasalarda dalgalı bir seyir izliyor. Türkiye'deki ekonomik veriler ve enflasyonist baskılar, döviz kurlarını etkilemektedir. Bu unsurlar, yatırımcılar için önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Bugünkü rakam, döviz trendleri açısından dikkat çeken bir gösterge. Piyasalardaki belirsizlikler, euro'nun değerini etkiliyor. Jeopolitik gelişmeler de bu durumu şekillendirmekte. Yatırım stratejileri bu etmenlere göre belirleniyor.

Döviz alım satımı yapanlar için bu seviyeler kritik öneme sahiptir. Olası fırsatlar veya riskler değerlendirirken dikkate alınması gereken referanslardır. Euro'nun güncel fiyatı, yatırım kararlarında belirleyici bir rol oynamaktadır. Yani yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimleri sürekli takip etmeli.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,65
41,72
% 0.2
23:59
Euro
48,93
49,03
% 0.25
23:58
İngiliz Sterlini
56,20
56,27
% 0.29
23:58
Avustralya Doları
27,49
27,55
% 0.31
23:59
İsviçre Frangı
52,35
52,47
% 0.52
23:59
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.19
23:50
Çin Yuanı
5,84
5,85
% 0.15
23:59
İsveç Kronu
4,44
4,45
% 0.53
23:59
