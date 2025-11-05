FİNANS

Euro bugün kaç TL? 05 Kasım Çarşamba 2025 euro ne kadar?

5 Kasım 2025 tarihinde euro'nun değeri 48,40 TL oldu. Son günlerdeki dalgalanmalar, euro üzerindeki etkileri artırdı. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve küresel ekonomik durumlar, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. İthalatçılar ve turistler için euro fiyatı, harcama ve mali stratejileri önemli ölçüde etkiliyor.

Euro bugün kaç TL? 05 Kasım Çarşamba 2025 euro ne kadar?

05 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 itibarıyla euro'nun değeri 48,40 TL olarak belirlendi. Son günlerde piyasada dalgalanmalar yaşandı. Bu dalgalanmalar euro üzerinde önemli bir etki yarattı. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları öne çıkan unsurlar arasında yer aldı. Küresel ekonomik durumlar da euro fiyatlarını etkiledi. Yatırımcılar, ekonomik göstergeleri izliyor. Ayrıca, siyasi gelişmeler de dikkatle takip ediliyor. Kur üzerinde olası değişimlere hazırlık yapılıyor.

Euro'nun 48,40 TL seviyesinde kalması, ithalatçılar için dikkat çekici. Bu durum, turistler açısından da önem taşıyor. Euro fiyatı, alışveriş planlarını etkiliyor. Mali stratejiler üzerinde önemli bir etkisi var. Yurt dışında tatil yapmayı planlayanlar için döviz fiyatları, harcama planlarını etkiliyor. Piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların kararlarını etkilemede etkili. Bu durum, euro fiyatında yaşanabilecek değişimlere dair hazırlıklı olmayı düşüncesini de beraberinde getiriyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,11
42,12
% 0.06
10:13
Euro
48,41
48,43
% 0.13
10:13
İngiliz Sterlini
54,89
54,91
% 0.12
10:13
Avustralya Doları
27,31
27,33
% 0.08
10:13
İsviçre Frangı
52,04
52,07
% 0.26
10:13
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.45
10:10
Çin Yuanı
5,90
5,91
% 0.1
10:13
İsveç Kronu
4,40
4,40
% 0.17
10:13
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
