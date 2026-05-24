TR82 Bölgesi'ne Yerel Kalkınma Hamlesi'nde 29,5 milyar TL'lik yatırım başvurusu

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'u kapsayan TR82 Bölgesi'nin, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nda en yüksek yatırım başvurusu alan 3. bölge olduğu bildirildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamada, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un 29 milyar 514 milyon liralık yatırım başvurusu aldığı belirtildi.

TR82 Bölgesi'nin program kapsamında en yüksek bütçeli yatırım başvurusu alan 3. bölge olduğu aktarılan açıklamada, "KUZKA yatırım destek ofisleri danışmanlığında TR82 Bölgesi'nde uygulanan program kapsamında 47 proje başvurusu alındı. 29 milyar 514 milyon liralık yatırım yapılması öngörülen projelerle 2 bin 699 kişilik istihdam oluşturulması hedefleniyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

