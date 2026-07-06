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Euro bugün kaç TL? 06 Temmuz Pazartesi 2026 euro ne kadar?

06 Temmuz 2026'da euro'nun fiyatı 53,53 TL olarak belirlendi. Bu değer, euro bölgesindeki ekonomik gelişmeler ve merkez bankası politikaları gibi faktörlerden etkileniyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, euro'nun Türkiye'deki değerini etkileyerek alım-satım kararlarını şekillendiriyor. Yatırımcılar ve ticaretle uğraşan işletmeler için bu fiyat, dış ticaret dengesini etkileyen kritik bir gösterge konumunda.

Euro bugün kaç TL? 06 Temmuz Pazartesi 2026 euro ne kadar?

06 Temmuz 2026 tarihinde, saat 09:00'da euro'nun fiyatı 53,53 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, euro bölgesindeki ekonomik gelişmelerden etkilenmektedir. Merkez bankası politikaları da euro fiyatlarını etkileyen önemli unsurlardandır. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ise durumu daha da karmaşık hale getirmektedir. Euro'nun Türkiye'deki değeri, uluslararası ticaretle şekillenmektedir. Döviz rezervleri ve yatırımcı beklentileri de bu durumu etkilemektedir. Tüm bunlar, finansal piyasalarda sürekli bir hareketlilik oluşturuyor.

Günlük euro fiyatları yatırımcılar için kritik önem taşır. Ticaretle uğraşan işletmeler de bu fiyatları dikkate almak zorundadır. Euro'nun 53,53 TL olarak belirlenen fiyatı alım-satım kararlarını doğrudan etkiler. Bireysel yatırımcılar bu fiyatı izlemelidir. Euro'nun değerindeki değişiklikler ise Türkiye'nin dış ticaret dengesini etkileyebilir. Bu nedenle, euro'nun mevcut fiyatı önemli bir gösterge olarak öne çıkmaktadır. Ekonomik dalgalanmalar ve Türkiye'nin dışa bağımlılığı dikkate alındığında, durum daha da ciddiyet kazanmaktadır.

Euro bugün kaç TL? 06 Temmuz Pazartesi 2026 euro ne kadar? 1

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Amerikan Doları
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Euro
53,52
53,53
% -0.07
09:16
İngiliz Sterlini
62,47
62,49
% -0.1
09:16
Avustralya Doları
32,42
32,45
% -0.15
09:16
İsviçre Frangı
58,13
58,16
% -0.19
09:16
Rus Rublesi
0,60
0,61
% 0.01
00:00
Çin Yuanı
6,89
6,89
% -0.07
09:16
İsveç Kronu
4,85
4,85
% -0.02
09:16
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