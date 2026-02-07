FİNANS

Euro bugün kaç TL? 07 Şubat Cumartesi 2026 euro ne kadar?

Euro, 7 Şubat 2026 tarihinde 51,59 TL seviyesinde işlem görmesiyle birlikte, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan ve ekonomik faktörlerden etkilenmektedir. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve bölgedeki jeopolitik gelişmeler, euro’nun değerini şekillendiren unsurlar arasında yer almaktadır. Yatırımcıların beklentileri ve risk algıları, bugünkü seviyelerde belirleyici olmaktadır. Euro'nun güncel fiyatı, ekonomik istikrar açısından da önem taşımaktadır.

Cansu Çamcı

Euro, 7 Şubat 2026 tarihi itibarıyla saat 09:00 itibarıyla 51,59 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Küresel ekonomik faktörler de durumu şekillendirmektedir. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları dikkat çekmektedir. Ayrıca bölgedeki ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler de euro’nun değerini etkilemektedir. Türk Lirası karşısındaki seviyesi belirleyici unsurlardır. Bugünkü seviyeler, yatırımcıların Euro'ya yönelik beklentilerini yansıtmaktadır. Risk algıları da bu durumu etkilemektedir. Türk Lirası'nın uluslararası piyasalardaki durumu hakkında da önemli ipuçları sunulmaktadır.

Son günlerdeki dalgalanmalar dikkat çekmektedir. Euro'nun 51,59 TL'den işlem görmesi, döviz piyasalarında izlenmektedir. Yatırımcılar, ekonomik verileri dikkate almaktadır. Merkez Bankası açıklamaları da önemli bir rol oynamaktadır. Euro’nun gelecekteki performansı tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Uzmanlar, döviz kurlarındaki hareketliliklerin etkilerini vurgulamaktadır. Bu durum, hem ticaret hem de enflasyon üzerinde etkili olabilir. Euro'nun güncel fiyatı, sadece döviz piyasası için değil, ekonomik istikrar açısından da önemli bir göstergedir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,60
43,61
% 0.16
23:59
Euro
51,57
51,60
% 0.37
23:59
İngiliz Sterlini
59,40
59,46
% 0.61
23:59
Avustralya Doları
30,60
30,61
% 1.24
23:59
İsviçre Frangı
56,22
56,25
% 0.53
23:59
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.17
23:40
Çin Yuanı
6,29
6,29
% 0.3
23:59
İsveç Kronu
4,83
4,84
% 0.61
23:59
