FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 08 Ağustos Cumartesi 2026 euro ne kadar?

08 Ağustos 2026'da Euro'nun değeri 55,19 olarak belirlendi. Bu değer, Euro'nun uluslararası ekonomik dinamikler ve jeopolitik gelişmelerle nasıl şekillendiğini gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları, Euro üzerindeki etkiyi artırıyor. Enflasyon ve işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergeler, Euro'nun gelecekteki hareketlerini etkiliyor. Yatırımcılar bu verileri izleyerek stratejiler geliştiriyor. Euro, piyasalarda önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Euro bugün kaç TL? 08 Ağustos Cumartesi 2026 euro ne kadar?

08 Ağustos 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla Euro'nun değeri 55,19 olarak belirlendi. Bu değer, Euro'nun uluslararası ekonomik dinamiklerle şekillenen yapısını göstermektedir. Euro'nun değeri, para politikaları ve jeopolitik gelişmelerden etkilenmektedir. Son dönemde, Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar dikkat çekici oldu. Avrupa ekonomisinde büyüme beklentileri, Euro'nun değerine etki ediyor.

Enflasyon verileri ve işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergeler, Euro üzerindeki etkileri artırıyor. Yatırımcılar, bu göstergeleri izleyerek kararlar alıyor. Euro'nun bu seviyede kalması, piyasalar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Ekonomistler, Euro'nun gelecekteki hareketlerini değerlendirirken ekonomik istikrarı inceliyor. Global ekonomik gelişmeler de bu değerlendirmelerde yer alıyor.

Euro’nun döviz piyasalarındaki hareketliliği, ticaret dengelerini etkiliyor. Ayrıca, uluslararası yatırım kararları üzerinde de belirleyici bir rol oynuyor. Euro’nun mevcut fiyatı, yatırımcılar için fırsatlar ve riskler sunuyor. Bu durum, önemli bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır.

Euro bugün kaç TL? 08 Ağustos Cumartesi 2026 euro ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Temmuz ayında 207 bin 508 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldıTemmuz ayında 207 bin 508 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Yılda 50 gün çalışıp saatte 6 bin TL kazanıyorlarYılda 50 gün çalışıp saatte 6 bin TL kazanıyorlar

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,89
47,91
% 0.05
10:32
Euro
55,65
55,66
% 0.39
10:32
İngiliz Sterlini
65,03
65,05
% 0.29
10:32
Avustralya Doları
34,11
34,14
% 0.6
10:32
İsviçre Frangı
59,25
59,29
% 0.67
10:32
Rus Rublesi
0,56
0,57
% 0.32
10:30
Çin Yuanı
7,11
7,11
% 0.12
10:32
İsveç Kronu
5,05
5,05
% 0.53
10:32
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Erzurumspor'dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole tepki!

Erzurumspor'dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole tepki!

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.