Euro bugün kaç TL? 09 Ekim Perşembe 2025 euro ne kadar?

09 Ekim 2025 tarihinde Euro'nun fiyatı 48,69 TL olarak belirlendi. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerinin yükselmesi, döviz piyasalarında önemli dalgalanmalara yol açıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası, ekonomik büyüme oranları ve enflasyon gibi faktörler yatırımcıların Euro üzerindeki etkisini artırıyor. Uzmanlar, Euro’nun gelecekteki performansını merakla takip ediyor.

Euro Fiyatlarında Güncel Durum: 09 Ekim 2025

09 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 itibarıyla Euro'nun fiyatı 48,69 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz piyasalarında önemli bir etkiye sahip. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki konumunu gösteriyor. Ayrıca, yatırımcıların uluslararası ekonomik dinamiklerle ilişkisini de yansıtıyor.

Son dönemde Euro fiyatlarında dalgalanmalar görülüyor. Bu dalgalanmalar, birkaç faktörden etkileniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası, önemli bir etken. Enflasyon verileri ve Avrupa'daki ekonomik büyüme oranları da dikkate alınıyor. Euro'nun 48,69 TL seviyesine ulaşması, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu durum, piyasalarda aktif bir ticaret ortamı yaratıyor.

Avrupa bölgesindeki siyasi istikrar önemli. Ayrıca, ekonomik verilerin izlenmesi Euro'nun gelecekteki performansı üzerinde belirleyici olacak. Uzmanlar, Euro’nun Türk Lirası karşısında nasıl bir seyir izleyeceğini takip ediyor. Gelecekteki verileri yakından izleyecekler. Bu şekilde daha doğru tahminlerde bulunmayı amaçlıyorlar.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,72
41,72
% 0.06
09:47
Euro
48,59
48,63
% 0.18
09:47
İngiliz Sterlini
55,92
55,95
% 0
09:47
Avustralya Doları
27,46
27,47
% 0.01
09:47
İsviçre Frangı
51,96
51,98
% -0.05
09:47
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.05
09:40
Çin Yuanı
5,85
5,85
% 0.28
09:47
İsveç Kronu
4,41
4,41
% -0.15
09:47
