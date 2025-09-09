FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 09 Eylül Salı 2025 euro ne kadar?

09 Eylül 2025 tarihinde euro, güne 48,61 TL değerinde başladı. Bu rakam, döviz piyasalarında euro’ya olan talebin arttığını gösteriyor.

Euro bugün kaç TL? 09 Eylül Salı 2025 euro ne kadar?
Devrim Karadağ

Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, euro fiyatlarının dalgalanmasında önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, küresel ekonomik dinamikler ve uluslararası ticaret ilişkileri de etkili. Yatırımcılar, bu yükselişin nedenlerini analiz ediyor. Euro'nun Türk Lirası karşısında nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu.

Ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarını etkileyen unsurlar arasında. Euro’nun performansı, yatırım tercihlerinde belirleyici bir unsur haline gelmiş durumda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdiAltında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi
En düşük emekli maaşı için rakam geldi! OVP ile emekli ve memur maaş zammına önemli ipucu, tek tek hesaplandıEn düşük emekli maaşı için rakam geldi! OVP ile emekli ve memur maaş zammına önemli ipucu, tek tek hesaplandı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,27
41,28
% 0.06
10:13
Euro
48,60
48,61
% 0.08
10:13
İngiliz Sterlini
56,05
56,07
% 0.22
10:13
Avustralya Doları
27,27
27,28
% 0.31
10:13
İsviçre Frangı
52,11
52,14
% 0.24
10:13
Rus Rublesi
0,50
0,50
% 0
10:10
Çin Yuanı
5,79
5,79
% 0.11
10:10
İsveç Kronu
4,41
4,42
% 0.12
10:13
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Taksici, minibüscü, tamirci, kuyumcu... Artık daha çok vergi ödeyecekler

Taksici, minibüscü, tamirci, kuyumcu... Artık daha çok vergi ödeyecekler

En düşük emekli maaşı için rakam geldi! OVP ile emekli ve memur maaş zammına önemli ipucu, tek tek hesaplandı

En düşük emekli maaşı için rakam geldi! OVP ile emekli ve memur maaş zammına önemli ipucu, tek tek hesaplandı

Fiyatına yüzde 500 zam! Bir mesleğe çağrı 'Kazançlarından...'

Fiyatına yüzde 500 zam! Bir mesleğe çağrı 'Kazançlarından...'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.