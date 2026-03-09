FİNANS

Euro bugün kaç TL? 09 Mart Pazartesi 2026 euro ne kadar?

09 Mart 2026 itibarıyla euro, 51,04 TL olarak belirlendi ve piyasalardaki dalgalanmalar bu değeri etkilemeye devam ediyor. Avrupa Bölgesi'ndeki ekonomik veriler ve yüksek enflasyon, euro üzerinde baskı yaratıyor. Türkiye'deki yatırımcılar için euro, hem ticaret hem de yatırım açısından önemli bir araç konumunda. Ekonomik gelişmelerin euro'nun gelecekteki seyrini nasıl etkileyeceği ise merakla takip ediliyor.

Euro bugün kaç TL? 09 Mart Pazartesi 2026 euro ne kadar?
Cansu Çamcı

Euro Fiyatları: 09 Mart 2026

Bugün 09 Mart 2026. Euro'nun değeri 51,04 TL olarak belirlendi. Saat 09:00 itibarıyla bu fiyat açıklandı. Son dönemde euro dikkat çekici bir seyir izliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler etkili oldu. Özellikle Avrupa Bölgesi'ndeki ekonomik veriler baskı yaratıyor. Bu durum, euro üzerindeki etkilerini artırmakta. Yatırımcılar ise bu dalgalanmaları dikkatle takip ediyor.

Bu güncel fiyat, önceki günlerin performansına göre önemli bir değişim gösteriyor. Yüksek enflasyon oranları, faiz politikaları üzerinde etkili. Bu faktörler döviz kurlarını doğrudan etkiliyor. Türkiyeli yatırımcılar için euro hala önemli bir araçtır. Hem ticaret hem de yatırım amaçlı kullanılıyor. Tüm bu gelişmeler, euro'nun gelecekteki seyrini belirsiz kılıyor. Önümüzdeki dönemlerde euro'nun hangi yönü seçeceği merak ediliyor.



DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,08
44,09
% 0.04
09:46
Euro
50,96
51,04
% -0.39
09:46
İngiliz Sterlini
58,76
58,86
% -0.45
09:46
Avustralya Doları
30,87
30,89
% -0.2
09:46
İsviçre Frangı
56,52
56,55
% -0.32
09:46
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.03
03:59
Çin Yuanı
6,37
6,37
% -0.14
09:46
İsveç Kronu
4,76
4,77
% -0.65
09:46
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
