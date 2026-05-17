FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Ben daha iyi yaparım' dedi: İş büyüdü gitti! Yılda 50 bin satıyor

İçerik devam ediyor

Fatih Eminönü'nde yediği mısırın bayat çıkması üzerine Dursun Öztürk mısır satmaya karar verdi. 18 yıldır aynı mesleği yapan Öztürk işe küçük tüpte günde 15 mısır satarak başladı. Ordulu mısırcı Dursun Dayı olarak bilinen Öztürk, insan sağlığını önemsediğini dile getirip "15 mısırla başladım, şimdi yılda ortalama 40-50 bin mısır satıyorum. Kaliteye de çok önem veririm" dedi.

Başakşehir Eski Şamlar Mahallesi'nde gecekonduda yaşayan Dursun Öztürk (64), işsiz olduğu dönemde Eminönü'ne giderek bir tezgahtan mısır satın aldı. Uzun süre kuyrukta bekledikten sonra aldığı mısırı yemeye başlayan Öztürk bayat çıkan mısırı beğenmedi. Tezgâh sahibine tepki gösteren Öztürk, "'İnsanlara kötü mısır satıyorsunuz' dedim. O da 'Senden para istemiyorum, kaybol git' dedi. O gün karar verdim; ben bu işi daha iyi yaparım dedim" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Ben daha iyi yaparım dedi: İş büyüdü gitti! Yılda 50 bin satıyor 1

EŞİNİN DESTEĞİYLE BAŞLADI

Eve döndüğünde eşi Zeynep Öztürk'e mısırcı olmak istediğini söylediğini belirten Dursun Öztürk, eşinin de kendisine destek verdiğini ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım' Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Ben daha iyi yaparım dedi: İş büyüdü gitti! Yılda 50 bin satıyor 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bir piknik tüpü ve 15 mısırla işe başladığını anlatan Öztürk, "İlk gün yarısını sattım. Satamadıklarımı eve götürüp çocuklara yedirdim. Sonra odun ateşinde yapmaya karar verdim" dedi. Eşiyle birlikte bir arsa kiralayarak odun ateşinde mısır pişirmeye başladıklarını dile getiren Öztürk, yıllar içinde işini büyüttüğünü söyledi. Öztürk, "15 mısırla başladım, şimdi yılda ortalama 40-50 bin mısır satıyorum. İnsanlara değer veririm. Helalinden kazanırım" diye konuştu.Mısırcılık serüveninde en büyük destekçisinin eşi Zeynep Öztürk olduğunu belirten Dursun Öztürk, eşinin 2024 yılı Temmuz ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Eşini çok özlediğini dile getiren Öztürk, "Onunla birlikte yıllarca omuz omuza çalıştık. O olmayınca hiçbir şeyin tadı kalmadı ama tezgâhı kapatmadım" dedi.

Ben daha iyi yaparım dedi: İş büyüdü gitti! Yılda 50 bin satıyor 3

'18 YILDIR MISIR SATIYORUM'

İnsanlara değer verdiğini vurgulayan Dursun Öztürk, "Boşta geziyordum Eminönü'ne gidip bir mısır yiyeyim dedim. Mısır bayat, millet kuyruğa girmiş. Ondan sonra mısırı çöpe attım. Adama ağzıma geleni söyledim 'Böyle mi iş yapıyorsunuz, Vatandaşa böyle mi mısır yediriyorsunuz' dedim. Adam da bana 'Sen kaybol git. Para istemiyorum senden' dedi. Ben de mısır satmaya başladım. Önce ufak bir tüple başladım. 15 mısır pişirdim. 15 mısırın 7 tanesini sattım, 8 tanesini de çocuklara götürdüm. Bu işin tüple yürümeyeceğini anladım. Bu sefer de odun satın aldım. Ufaktan başladım, sonra iş büyüdü gitti. 18 yıldır mısır satıyorum. Bir Allah'ın kulunun kalbini kırmamışım. İnsanlara çok değer veririm. Özellikle hanımlara daha çok değer veririm" dedi.

Ben daha iyi yaparım dedi: İş büyüdü gitti! Yılda 50 bin satıyor 4

'AKŞAMDAN KALAN MISIR BURADA SATILMAZ'

Mısırları nasıl seçtiğini ve nasıl pişirdiği anlatan Öztürk, "Kaliteye de çok önem veririm. Akşama kadar kalan mısır, burada kesinlikle satılmaz. Hayvanlara veririm. Milletin sağlığıyla hayatta oynamayız. Mısırları önce güzel temizleriz. Kazanı da güzelce temizleriz. Soyarız mısırları. Ardından kazana koyarız ateşi yakarız, odun koyarız. Bu şekilde pişer, vatandaşa hizmete başlarız. Daha çok kazanda tercih ediliyor. Közleme biraz daha az gider. Talep üzerine yaparız. Çünkü kalınca soğuyor, insanlar sevmiyor. Taze taze yapıyoruz. Mısırlarımız özel gelir. Biz kazan mısırı yapıyoruz, devamlı müşterimiz olduğu için. O yüzden mısırlarımızı özenle seçeriz. Kaliteye değer veririz kaliteli alırız normal mısır almayız." diye konuştu.

Ben daha iyi yaparım dedi: İş büyüdü gitti! Yılda 50 bin satıyor 5

'EŞİMİ KAYBETTİM DÜNYAM KARARDI'

Desteğiyle mısırcılık yapmaya başladığı eşini kaybettiğini de anlatan Öztürk, "Ben eşimi kaybettim, bütün her şeyimi kaybettim. Ne ağzımın tadı var ne tuzu var. 2024 Temmuz'un 10'unda kalp krizinden kaybettik. Çok üzgünüm, dünyam karardı. Keşke ölmeseydi de, bir lokma ekmeğe muhtaç olsaydım" dedi.

Ben daha iyi yaparım dedi: İş büyüdü gitti! Yılda 50 bin satıyor 6

'BENİ "ORDULU DURSUN DAYI" OLARAK TANIRLAR'

Öztürk, insanlara değer verdiğini belirterek, "Hizmet; elimizden geleni yapıyoruz. Mesela alıyor ailesiyle geliyor. Bazen yasak oluyor yapamıyor. Biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Zaten ateş yanıyor burada; ızgaramız da var. İki dakikada pişirip vatandaşa veriyoruz. Ücret de almıyoruz. İnsanlar beni Ordulu mısırcı Dursun Dayı olarak tanırlar. Hepsi beni severler, hepsinden Allah razı olsun. Hiç kimseye yanlış yapmam, insanlara çok değer veririm" dedi.

Ben daha iyi yaparım dedi: İş büyüdü gitti! Yılda 50 bin satıyor 7


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yargıtay'dan 'nafaka' kararı: 'Yurt dışından emekli' detayıYargıtay'dan 'nafaka' kararı: 'Yurt dışından emekli' detayı
Önce yapıp pazarda sattı, şimdi kendi dükkanının patronu olduÖnce yapıp pazarda sattı, şimdi kendi dükkanının patronu oldu

Anahtar Kelimeler:
Mısır satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.