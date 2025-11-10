FİNANS

Euro bugün kaç TL? 10 Kasım Pazartesi 2025 euro ne kadar?

10 Kasım 2025 tarihinde Euro'nun fiyatı 48,83 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki durumu ile piyasalardaki dalgalanmaları analiz etmek için önemlidir. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, enflasyon oranları ve ekonomik gelişmeler, Euro'nun değerini etkileyen ana unsurlardır. Yatırımcıların bu faktörleri dikkatle takip etmesi, stratejik kararlar alabilmeleri açısından kritik bir öneme sahiptir.

Euro bugün kaç TL? 10 Kasım Pazartesi 2025 euro ne kadar?

10 Kasım 2025 tarihindeki Euro fiyatı 48,83 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki gelişimini izlemek için önemlidir. Tüketici fiyatları, enflasyon oranları ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar bu değeri etkileyen başlıca faktörlerdendir. Yatırımcılar, Euro'nun bu seviyede kalmasının etkilerini değerlendirmek için analiz yapmalıdır.

Euro’nun değeri, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarıyla ilişkilidir. Euro bölgesindeki ekonomik gelişmeler de bu değeri etkiler. Yüksek enflasyon, siyasi belirsizlikler ve küresel ekonomik dalgalanmalar Euro’nun değerinde değişikliklere neden olabilir. Yatırımcıların, Euro’nun seyrini etkileyen iç ve dış faktörleri takip etmesi önemlidir. Bu takip, piyasalardaki belirsizliklere karşı daha stratejik adımlar atmalarına olanak tanır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,21
42,24
% 0.05
09:33
Euro
48,82
48,83
% -0.12
09:33
İngiliz Sterlini
55,53
55,56
% -0.15
09:33
Avustralya Doları
27,56
27,59
% 0.53
09:33
İsviçre Frangı
52,36
52,42
% -0.07
09:33
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.2
09:30
Çin Yuanı
5,93
5,93
% 0.11
09:33
İsveç Kronu
4,43
4,44
% 0.15
09:33
