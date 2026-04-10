Euro bugün kaç TL? 10 Nisan Cuma 2026 euro ne kadar?

10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Euro'nun fiyatı 52,26 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle birçok faktörden kaynaklanıyor. Yatırımcılar, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini dikkatle izlerken, Avrupa ekonomisinin durumu ve Türkiye ile ticaret ilişkileri de büyük önem taşıyor. Euro fiyatı, ekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarıyla şekillenecek.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

10 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Euro’nun fiyatı 52,26 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini gösteriyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, birçok faktörden etkileniyor. Uluslararası ticaret, ekonomik veriler ve politik gelişmeler bu faktörler arasında yer alıyor. Euro'nun gün içindeki seyri, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Ekonomi uzmanları da bu durumu takip ediyor.

Euro'nun yüksek değeri, Avrupa ekonomisinin genel durumu ile ilişkilidir. Türkiye ile olan ticaret ilişkileri de bu durumdan etkilenebilir. Yatırımcılar, döviz pozisyonlarını değerlendirme şansı buluyor. Dalgalanmaları göz önünde bulundurarak stratejilerini değiştirebilirler. Euro'nun stabilize olup olmayacağı, Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Euro Bölgesi'ndeki ekonomik veriler de piyasalar üzerinde etkilidir.

52,26 TL seviyesindeki Euro fiyatı, dikkatle izlenmesi gereken bir veri olarak öne çıkıyor. Hem yerel hem de uluslararası piyasalar açısından bu durum büyük önem taşıyor. Euro'nun geleceği, bu verilerin nasıl gelişeceğine bağlıdır. Bu nedenle yatırımcılar, gelişmeleri yakından takip etmelidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,67
44,68
% 0.25
09:30
Euro
52,22
52,24
% 0.02
09:30
İngiliz Sterlini
59,96
59,99
% -0.01
09:30
Avustralya Doları
31,55
31,56
% -0.04
09:30
İsviçre Frangı
56,50
56,53
% 0.25
09:30
Rus Rublesi
0,58
0,58
% 0.39
09:30
Çin Yuanı
6,54
6,54
% 0.19
09:30
İsveç Kronu
4,80
4,80
% -0.14
09:30
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

