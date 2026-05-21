"Mutlak butlan" kararı sonrası borsa sert düştü!

Geçtiğimiz haftadan bu yana sert değer kaybı yaşayan BIST 100 endeksi, bugünkü düşüşle birlikte toplam kaybını yüzde 10’a yaklaştırdı. Perşembe gününe tepki alımlarıyla pozitif başlayan endeks, açılış sonrası gelen satışlarla yeniden eksiye döndü. Son olarak 11 Mayıs’ta 15.204,92 puanla tarihi zirvesini gören BIST 100’de gün boyunca satış baskısı güç kazanırken, yatırımcıların temkinli duruşu öne çıktı.

DÜŞÜŞÜ HIZLANDI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, öğleden sonraki seansta artan satış baskısının etkisiyle düşüşünü hızlandırdı. Kayıpların derinleştiği endeks, saat 16.30 itibarıyla yüzde 1,80 değer kaybederek 13.760,29 puandan işlem gördü.

BORSA'DA KAYIPLAR YÜZDE 5'İ AŞTI

CHP Kurultay Davası’nda çıkan "mutlak butlan" kararı sonrası piyasalarda satış baskısı sertleşti. Kararın ardından Borsa İstanbul’da risk iştahı hızla zayıflarken, BIST 100 endeksindeki düşüş derinleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mahkemenin CHP kurultayı için mutlak butlan kararı vermesi üzerine sert düştü.

DÜŞÜŞ YÜZDE %5'İ AŞTI

Endekste düşüş %5'i aştı ve devre kesici çalıştı.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Saat 17.42.06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler pay piyasasında saat 18.01 itibarıyla kapanış seansıyla vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Pay piyasasında varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.