"Mutlak butlan" kararı sonrası borsa sert düştü!

Geçen haftadan bu yana düşüşü süren BIST 100 endeksi, perşembe gününe yükselişle başlasa da satış baskısıyla eksiye döndü. CHP Kurultayı’na ilişkin "mutlak butlan" kararı sonrası kayıplar yüzde 5'i aştı.

Cansu Çamcı

Geçtiğimiz haftadan bu yana sert değer kaybı yaşayan BIST 100 endeksi, bugünkü düşüşle birlikte toplam kaybını yüzde 10’a yaklaştırdı. Perşembe gününe tepki alımlarıyla pozitif başlayan endeks, açılış sonrası gelen satışlarla yeniden eksiye döndü. Son olarak 11 Mayıs’ta 15.204,92 puanla tarihi zirvesini gören BIST 100’de gün boyunca satış baskısı güç kazanırken, yatırımcıların temkinli duruşu öne çıktı.

DÜŞÜŞÜ HIZLANDI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, öğleden sonraki seansta artan satış baskısının etkisiyle düşüşünü hızlandırdı. Kayıpların derinleştiği endeks, saat 16.30 itibarıyla yüzde 1,80 değer kaybederek 13.760,29 puandan işlem gördü.

BORSA'DA KAYIPLAR YÜZDE 5'İ AŞTI

CHP Kurultay Davası’nda çıkan "mutlak butlan" kararı sonrası piyasalarda satış baskısı sertleşti. Kararın ardından Borsa İstanbul’da risk iştahı hızla zayıflarken, BIST 100 endeksindeki düşüş derinleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mahkemenin CHP kurultayı için mutlak butlan kararı vermesi üzerine sert düştü.

DÜŞÜŞ YÜZDE %5'İ AŞTI

Endekste düşüş %5'i aştı ve devre kesici çalıştı.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Saat 17.42.06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler pay piyasasında saat 18.01 itibarıyla kapanış seansıyla vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Pay piyasasında varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
274
16.359.129.293,25
% -7.12
18:10
ASTOR
313.75
14.392.133.204,25
% -8.86
18:10
SASA
2.53
9.666.102.052,23
% -9.96
18:10
ASELS
377.75
7.930.369.145,00
% -4
18:10
AKBNK
62.2
6.604.915.618,95
% -9.99
18:10
Anahtar Kelimeler:
CHP kurultay borsa
Okuyucu Yorumları 10 yorum
Özgür Özel'i yedirmeyiz. İktidarın Kılıçdaroğlu CHP'sine asla geri dönmeyeceğiz. Türkiye karışır akıllı olun !
bu memlekette borsa oynamak ahmaklık,faize yatıracan,dolar alacan,altın alacan ,
ekonomiyi düşürdükleri duruma bakın, kim sebeb oluyorsa ALLAH CC bildiği gibi yapsın
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

