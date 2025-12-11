FİNANS

Euro bugün kaç TL? 11 Aralık Perşembe 2025 euro ne kadar?

Euro fiyatları, 11 Aralık 2025 itibarıyla 49,91 TL seviyesinde işlem görüyor. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, euro üzerine baskı uygularken, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları da bu durumu etkiliyor. Ekonomik göstergeler yatırımcıların euro beklentilerini şekillendiriyor. İstikrarlı bir değer kazancı yakalayan euro, döviz piyasalarında dikkat çekiyor. Yatırımcılar jeopolitik gelişmelere ve risk iştahına odaklanıyor.

Ezgi Sivritepe

11 Aralık 2025'te saat 09:00'da euro, 49,91 TL seviyesinden işlem görüyor. Son günlerde uluslararası piyasalarda dalgalı bir seyir gözlemleniyor. Bu durum, euro üzerinde baskı oluşturuyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, euro üzerinde etkili oluyor. Genel ekonomik atmosfer de euroyu destekliyor. Bu sabah itibarıyla euro, istikrarlı bir değer kazancı elde etti. Yatırımcılar, euro'nun değerini etkileyen verileri takip ediyor. Jeopolitik gelişmelere de dikkat ediyorlar.

Avrupa ekonomisindeki gelişmeler, euro üzerindeki fiyatlamaları etkiliyor. Bugün açıklanacak ekonomik göstergeler önemli olacak. Bu verilerin sonuçları, yatırımcıların euroya olan beklentilerini şekillendirebilir. Euro'nun mevcut seviyesi, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca, risk iştahı da belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor. 49,91 TL'lik euro değeri, döviz piyasalarında önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bu durum, yatırım fırsatlarını değerlendirmenin yanı sıra stratejileri de etkiliyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,61
42,62
% 0.04
09:20
Euro
49,82
49,89
% 0.01
09:21
İngiliz Sterlini
56,92
56,96
% -0.14
09:21
Avustralya Doları
28,23
28,25
% -0.73
09:20
İsviçre Frangı
53,25
53,29
% 0.06
09:20
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.21
09:20
Çin Yuanı
6,03
6,04
% 0.03
09:21
İsveç Kronu
4,59
4,59
% -0.13
09:21
döviz Euro
