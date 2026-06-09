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Spot piyasada elektrik fiyatları (9 Haziran 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük 240 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (9 Haziran 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,1 azalarak 36 milyon 776 bin 203 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 240 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1934 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1982 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 176 lira, en düşük ise 171 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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elektrik
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