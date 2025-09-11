Euro bugün kaç TL? 11 Eylül Perşembe 2025 euro ne kadar?

11 Eylül 2025 tarihinde Euro'nun güne başlangıç fiyatı 48,40 TL olarak belirlendi. Global ekonomik dinamikler ve jeopolitik gelişmeler döviz piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor. Euro'nun bu seviyede işlem görmesi, birçok yatırımcı ve tüccar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, Avrupa ekonomik verileri ve uluslararası ticaret dengeleri, Euro'nun Türkiye’deki değerini etkilemeye devam edecek. Yatırımcılar, Euro'nun seyrini yakından takip ediyor. Yaşanan gelişmelere göre stratejilerini belirlemekte kararlılar. Euro'nun mevcut değeri, hem yatırımcılara hem de ithalatçılara iş yapma kararlarında önemli bir referans sunuyor.