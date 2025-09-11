FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 11 Eylül Perşembe 2025 euro ne kadar?

Euro bugün kaç TL? 11 Eylül Perşembe 2025 euro ne kadar?

Euro bugün kaç TL? 11 Eylül Perşembe 2025 euro ne kadar?

11 Eylül 2025 tarihinde Euro'nun güne başlangıç fiyatı 48,40 TL olarak belirlendi. Global ekonomik dinamikler ve jeopolitik gelişmeler döviz piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor. Euro'nun bu seviyede işlem görmesi, birçok yatırımcı ve tüccar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, Avrupa ekonomik verileri ve uluslararası ticaret dengeleri, Euro'nun Türkiye’deki değerini etkilemeye devam edecek. Yatırımcılar, Euro'nun seyrini yakından takip ediyor. Yaşanan gelişmelere göre stratejilerini belirlemekte kararlılar. Euro'nun mevcut değeri, hem yatırımcılara hem de ithalatçılara iş yapma kararlarında önemli bir referans sunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TCMB faiz kararı, ECB faiz kararı, ABD enflasyon... Piyasalarda gözler kritik rakamlara çevrildiTCMB faiz kararı, ECB faiz kararı, ABD enflasyon... Piyasalarda gözler kritik rakamlara çevrildi
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,29
41,30
% 0.06
10:16
Euro
48,40
48,41
% 0.21
10:16
İngiliz Sterlini
55,94
55,96
% 0.12
10:16
Avustralya Doları
27,30
27,31
% 0.05
10:16
İsviçre Frangı
51,67
51,68
% 0.07
10:16
Rus Rublesi
0,47
0,48
% -1.6
10:15
Çin Yuanı
5,80
5,80
% 0.02
10:10
İsveç Kronu
4,41
4,41
% -0.02
10:16
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı... Can Holding'e yapılan operasyonun detayları belli oldu

Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı... Can Holding'e yapılan operasyonun detayları belli oldu

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

İsyan ettiren rakamlar… Online alışverişte yeni kriz başladı

İsyan ettiren rakamlar… Online alışverişte yeni kriz başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.