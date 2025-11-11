FİNANS

Euro bugün kaç TL? 11 Kasım Salı 2025 euro ne kadar?

Euro fiyatları, 11 Kasım 2025 tarihinde 48,86 TL olarak belirlenmiştir. Euro, uluslararası piyasalarda önemli bir para birimi olmasının yanı sıra yatırımcılar için güvenli bir liman görevi görmektedir. Ekonomik gelişmeler, Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değerinde dalgalanmalara neden olmaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları ve enflasyon verileri, Euro’nun değerini etkileyen temel unsurlar arasında yer alır. Yatırımcılar bu durumu göz önünde bulunduruyorlar.

Cansu Akalp

Euro fiyatları, 11 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00’da 48,86 TL olarak belirlendi. Euro, uluslararası piyasalarda önemli bir para birimidir. Aynı zamanda, birçok yatırımcı için güvenli bir liman olarak görülmektedir. Son dönemdeki ekonomik gelişmeler, Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değerinde dalgalanmalara yol açmıştır.

Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, Euro’nun değerini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca, enflasyon verileri de bu etkiyi artırmaktadır. Euro'nun 48,86 TL seviyesinde işlem görmesi, Türkiye’deki ekonomik durumla ilişkilidir. Döviz kurlarındaki genel trendler, bu durumu etkileyen unsurlar arasında bulunmaktadır.

Yüksek enflasyon, faiz oranlarındaki değişiklikler ve jeopolitik durumlar, Euro’nun değerini etkileyen önemli faktörlerdir.

Yatırımcılar, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları dikkate alarak stratejilerini belirlemektedir. Euro'nun gelecekteki seyri üzerine tahminler yapılmaktadır. Euro'nun bugünkü değeri, piyasa analizi açısından önemli bir gösterge olmaya devam etmektedir. Gelecekteki gelişmelerin izlenmesi, yatırım kararlarını etkileyecektir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,23
42,24
% 0
10:06
Euro
48,81
48,83
% -0.04
10:06
İngiliz Sterlini
55,44
55,47
% -0.38
10:06
Avustralya Doları
27,51
27,53
% -0.33
10:06
İsviçre Frangı
52,45
52,49
% -0.04
10:06
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.28
10:00
Çin Yuanı
5,93
5,93
% -0.05
10:06
İsveç Kronu
4,43
4,44
% -0.18
10:06
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
