FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 12 Aralık Cuma 2025 euro ne kadar?

12 Aralık 2025 tarihinde kaydedilen 50,12 seviyesindeki euro fiyatı, yatırımcılar açısından önemli veriler sunmaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları, enflasyon ve ekonomik büyüme gibi faktörler euro'nun değerini doğrudan etkiliyor. Ayrıca, jeopolitik olaylar ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar da euroyu etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Ticaret anlaşmalarının durumu, döviz kurlarındaki değişimlerin maliyet yönetimini nasıl etkileyeceğini de belirleyebilir.

Euro bugün kaç TL? 12 Aralık Cuma 2025 euro ne kadar?
Cansu Akalp

12 Aralık 2025 tarihinde, euro'nun fiyatı saat 09:00'da 50,12 olarak kaydedilmiştir. Bu değer, küresel ekonomik dinamikler hakkında önemli veriler sunmaktadır. Euro'nun değerini etkileyen bazı faktörler arasında Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları yer almaktadır. Bölgedeki ekonomik büyüme ve enflasyon oranları da dikkate değerdir. Dünya genelindeki jeopolitik olaylar, euro üzerinde baskı oluşturabilir. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar da durumun bir parçasıdır. Ticaret anlaşmalarının durumu euro'nun değerine etki edebilir.

Bu fiyat seviyesinde euro, yatırımcılar için ilgi çekici hale gelmektedir. Uzmanlar, euroda yaşanan değişimlerin yatırım stratejilerini belirlemede etkili olabileceğini belirtmektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalara dikkat edilmelidir. Uluslararası ticaret de bu dalgalanmalardan etkilenmektedir. İşletmelerin maliyet yönetiminde de döviz kurlarının etkisi vardır. Euro, piyasa oyuncuları için hem fırsatlar hem de riskler barındırmaya devam etmektedir.

Euro bugün kaç TL? 12 Aralık Cuma 2025 euro ne kadar? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uçak biletlerinde yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyorUçak biletlerinde yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor
2026 asgari ücret zam pazarlığı başlıyor! Bir ilk olabilir2026 asgari ücret zam pazarlığı başlıyor! Bir ilk olabilir

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,67
42,71
% 0.22
09:25
Euro
50,12
50,18
% 0.04
09:25
İngiliz Sterlini
57,21
57,24
% 0.24
09:25
Avustralya Doları
28,45
28,48
% 0.27
09:25
İsviçre Frangı
53,68
53,74
% 0.21
09:25
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 1.46
09:20
Çin Yuanı
6,05
6,06
% 0.21
09:25
İsveç Kronu
4,61
4,62
% 0.15
09:25
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.