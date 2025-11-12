FİNANS

Euro bugün kaç TL? 12 Kasım Çarşamba 2025 euro ne kadar?

Euro'nun güncel fiyatı 48,94 TL ile birlikte piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor. 12 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Euro'nun değeri, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve Euro Bölgesi'nin ekonomik verilerinin etkisiyle şekilleniyor. Yatırımcıların döviz kurlarındaki değişimlere dikkat etmesi gereken bu dönemde, faiz oranları ve enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor. Dikkatli bir analiz, yatırım kararlarında kritik önem taşıyor.

Euro bugün kaç TL? 12 Kasım Çarşamba 2025 euro ne kadar?
Cansu Akalp

Günlük Euro Fiyat Analizi

Bugün 12 Kasım 2025. Saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 48,94 TL olarak işlem görmekte. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmalarla ve ekonomik göstergelerin etkisiyle değişiyor. Euro'nun genel durumu, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları tarafından etkileniyor. Aynı zamanda Euro Bölgesi'nin ekonomik verileri ile küresel ticaret dinamikleri de önemli. Euro'nun bu seviyede kalması, yatırımcıların temkinli davrandığını gösteriyor.

Euro'nun 48,94 TL seviyesinde sabitlenmesi, yerel ve uluslararası gelişmeleri yansıtıyor. Özellikle faiz oranlarındaki değişiklikler ve enflasyon rakamları önemli. Bu faktörler euro'nun gelecekteki yönünü belirliyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimlere karşı dikkatli olmalı. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Euro, gün içerisinde farklı fiyat seviyelerine ulaşabilir. Bu nedenle dikkatli bir analiz, yatırım kararları açısından büyük önem taşıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,23
42,26
% 0.05
09:25
Euro
48,93
48,97
% 0.01
09:25
İngiliz Sterlini
55,50
55,53
% -0.16
09:25
Avustralya Doları
27,58
27,61
% 0.1
09:25
İsviçre Frangı
52,73
52,79
% 0.02
09:25
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.02
09:20
Çin Yuanı
5,93
5,93
% 0.06
09:25
İsveç Kronu
4,46
4,47
% 0
09:25
döviz Euro
