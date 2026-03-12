FİNANS

Euro bugün kaç TL? 12 Mart Perşembe 2026 euro ne kadar?

12 Mart 2026 tarihinde euro’nun değeri 51,04 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, son dönemdeki döviz dalgalanmalarının ardından dikkat çekmektedir. Euro, uluslararası ticaretin ve yatırımların önemi açısından stratejik bir araçtır. Türkiye'nin ekonomik istikrarı için euro/döviz paritesindeki değişimler büyük rol oynamaktadır. Yatırımcılar, euro’nun bu seviyede kalıcı olup olmayacağını etkileyen faktörleri dikkatle takip etmektedir.

Cansu Çamcı

12 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro’nun değeri 51,04 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, son dönemdeki dalgalanmaların ardından dikkate değer bir seviyedir. Euro, uluslararası ticaretin ve yatırımların önemli bir aracıdır. Euro/döviz paritesi üzerindeki değişimler, Türkiye için ekonomik istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Euro’nun bu seviyede kalıcı olup olmayacağı, ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerle belirlenecektir.

Euro’nun 51,04 TL seviyesindeki fiyatı, yatırımcılar için merak konusu olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ticari ilişkileri, euro’nun değerini etkileyen faktörler arasındadır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bu etkileri artırabilir. Yurtdışı piyasalardaki değişimler, Avrupa Merkez Bankası politikaları da önemlidir. Tüm bu durum, yatırımcılar için stratejik kararlar almada dikkate alınması gereken bir etkendir.

Euro bugün kaç TL? 12 Mart Perşembe 2026 euro ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,11
44,12
% 0.07
09:40
Euro
51,03
51,14
% 0.1
09:40
İngiliz Sterlini
59,13
59,22
% 0.01
09:40
Avustralya Doları
31,44
31,46
% -0.26
09:40
İsviçre Frangı
56,43
56,47
% -0.04
09:40
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.24
09:40
Çin Yuanı
6,41
6,41
% 0.04
09:40
İsveç Kronu
4,76
4,77
% -0.28
09:40
döviz Euro
