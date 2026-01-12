FİNANS

Euro bugün kaç TL? 12 Ocak Pazartesi 2026 euro ne kadar?

12 Ocak 2026 tarihinde Euro'nun fiyatı 50,38 olarak belirlendi. Bu değer, Avrupa para biriminin dalgalanmalarını yansıtır. Euro'nun değeri, ekonomik koşullar, merkezi bankaların politikaları ve uluslararası ticaret dengeleri gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Yatırımcılar, Euro'nun geleceği hakkında tahminlerde bulunurken, Avrupa'nın ekonomik durumu ve siyasi gelişmeler de fiyat üzerinde etkili olmaktadır.

Euro bugün kaç TL? 12 Ocak Pazartesi 2026 euro ne kadar?
Cansu Akalp

12 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Euro'nun fiyatı 50,38 olarak kaydedildi. Bu seviye, Avrupa para biriminin dalgalanmalarını gösteriyor. Euro'nun değeri, pek çok faktörden etkileniyor. Ekonomik şartlar, merkez bankası politikaları ve uluslararası ticaret dengeleri bunlar arasında. Yatırımcılar ve ekonomistler, Euro'nun mevcut değerinin gelecekteki performansı hakkında çeşitli öngörülerde bulunuyor.

Güncel Euro fiyatları, Avrupa ekonomisinin sağlığına dair önemli ipuçları veriyor. 50,38 seviyesindeki Euro, enflasyon oranları ile işsizlik verilerini de içeriyor. Büyüme beklentileri, Avrupa'nın 2026'daki ekonomik durumunu anlamak için kritik. Euro bölgesindeki siyasi gelişmeler de önemli. Uluslararası ilişkiler, para biriminin seyrini etkileyen unsurlardan biri. Bu faktörler göz önüne alındığında, Euro'nun fiyatı küresel piyasalardaki dinamiklerle paralel bir seyir izleyebilir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,14
43,16
% 0.04
09:33
Euro
50,36
50,42
% 0.33
09:33
İngiliz Sterlini
57,84
58,18
% 0.24
09:33
Avustralya Doları
28,89
28,91
% 0.16
09:33
İsviçre Frangı
54,05
54,10
% 0.4
09:33
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.07
09:30
Çin Yuanı
6,19
6,19
% 0.14
09:33
İsveç Kronu
4,69
4,70
% 0.25
09:33
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

