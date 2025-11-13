FİNANS

Euro bugün kaç TL? 13 Kasım Perşembe 2025 euro ne kadar?

Euro fiyatları, 13 Kasım 2025'te 49,04 TL olarak belirlendi. Bu oran, döviz piyasalarındaki dalgalanmalara ve Avrupa'daki ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekillendi. Türkiye’nin para politikaları ile Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları da euro değerini etkiliyor. Türkiye'deki ekonomik şartlar, döviz rezervleri ve iktisadi veriler, euro üzerinde belirleyici faktörler arasında. Yatırımcılar için euro dikkatle izlenmesi gereken bir varlık.

Euro fiyatları, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 49,04 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu durum, döviz piyasalarında meydana gelen dalgalanmalara bağlı. Avrupa'daki ekonomik gelişmeler de önemli bir etken. Türkiye'nin para politikaları da euro fiyatını şekillendiriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları, euro’nun değerindeki dalgalanmaları belirliyor. Enflasyon rakamları da bu konuda oldukça etkili. Özellikle Avrupa ekonomisindeki yavaşlama euro üzerinde baskıları artırabilir.

Türkiye’deki ekonomik şartlar da euro üzerinde etkili. Döviz rezervleri, yerel piyasalardaki dalgalanmalar euro fiyatını doğrudan etkiliyor. İktisadi veriler de bu bağlamda önemli bir rol oynuyor. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye’nin dış ticaret dengesi dikkate alınmalı. İhracat performansı euro-dolar ve euro-TL paritesini etkileyecek faktörler arasında. Piyasalarda yeni fiyat seviyeleriyle karşılaşmak mümkün. 49,04 TL seviyesinde işlem gören euro, yatırımcılar için önemli bir varlık. Dikkatle izlenmesi gereken bir durum söz konusu.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,24
42,26
% 0.05
09:42
Euro
49,02
49,08
% 0.14
09:42
İngiliz Sterlini
55,54
55,58
% 0.12
09:42
Avustralya Doları
27,70
27,72
% 0.31
09:42
İsviçre Frangı
52,85
52,89
% -0.11
09:42
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.59
09:40
Çin Yuanı
5,95
5,95
% 0.16
09:42
İsveç Kronu
4,47
4,47
% 0.02
09:42
