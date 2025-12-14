FİNANS

Euro bugün kaç TL? 14 Aralık Pazar 2025 euro ne kadar?

14 Aralık 2025 tarihinde euro'nun fiyatı 50,16 olarak belirlendi. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, enerji fiyatları ve enflasyon oranları, euro’nun değerini belirleyen önemli etmenler arasında yer alıyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, euro talebini etkiliyor. Yatırımcıların piyasa analizi yaparak güncel durumu takip etmesi, stratejik kararlar almaları açısından son derece önemlidir.

Euro bugün kaç TL? 14 Aralık Pazar 2025 euro ne kadar?

14 Aralık 2025 tarihinde, euro'nun fiyatı saat 09:00 itibarıyla 50,16 olarak belirlendi. Euro, Avrupa Birliği'nin para birimidir. Uluslararası finans piyasalarında önemli bir yere sahiptir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, küresel ekonomi üzerinde etkili olmaktadır. Bugünkü euro fiyatı, piyasalardaki gelişmelere göre şekil aldı. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları da bu fiyatı etkilemiştir. Enerji fiyatları, enflasyon oranları ve makroekonomik göstergeler euro’nun değerini belirlemektedir.

Günümüzde euro'nun 50,16 seviyesindeki fiyatı, yatırımcılar açısından önemli bir sinyal sunuyor. Avrupa'daki ekonomik belirsizlikler, euro talebini etkilemektedir. Jeopolitik gelişmeler de fiyatların dalgalanmasına neden olmuştur. Anahtar ekonomik veriler açıklandıkça, euroda farklı hareketler gerçekleşebilir. Euro alım satımı yapan yatırımcıların piyasa analizleri yapması gereklidir. Kısa vadeli stratejilerin gözden geçirilmesi açısından önemlidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,69
42,70
% 0.23
23:59
Euro
50,15
50,17
% 0.06
23:59
İngiliz Sterlini
57,06
57,09
% -0.02
23:59
Avustralya Doları
28,39
28,41
% 0.04
23:59
İsviçre Frangı
53,61
53,65
% 0.06
23:59
Rus Rublesi
0,53
0,54
% 0.51
23:50
Çin Yuanı
6,05
6,05
% 0.18
23:59
İsveç Kronu
4,60
4,61
% -0.03
23:59
