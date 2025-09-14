FİNANS

Euro bugün kaç TL? 14 Eylül Pazar 2025 euro ne kadar?

14 Eylül 2025 tarihi itibarıyla euro'nun başlangıç fiyatı 48,58 TL olarak belirlendi. Bu fiyat seviyesi, piyasalardaki dalgalanmalar ve uluslararası ekonomik verilerle şekilleniyor. Euro'nun TL karşısındaki değeri, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ile doğrudan ilişkilidir. Ayrıca, bölgedeki ekonomik büyüme rakamları ve jeopolitik gelişmeler de etkili oluyor. Döviz piyasalarında yaşanan belirsizlikler ve enflasyonist eğilimler, yatırımcıların euroya olan talebini artırabilir veya azaltabilir. Bu durumda, 48,58 TL'deki euro fiyatı, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Euro'nun bu seviyelerde nasıl hareket edeceği ise global ekonomik koşullar ve yerel faktörlerle yakından ilişkili.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,32
41,40
% 0.08
23:59
Euro
48,48
48,67
% -0.05
23:59
İngiliz Sterlini
56,07
56,22
% -0.19
23:58
Avustralya Doları
27,48
27,51
% -0.11
23:58
İsviçre Frangı
51,89
51,95
% -0.02
23:58
Rus Rublesi
0,49
0,50
% 1.56
21:20
Çin Yuanı
5,81
5,81
% 0.12
19:10
İsveç Kronu
4,43
4,44
% -0.08
23:59
