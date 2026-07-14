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Euro bugün kaç TL? 14 Temmuz Salı 2026 euro ne kadar?

14 Temmuz 2026 tarihinde euro fiyatı 53,58 seviyesine ulaştı. Bu seviye, yatırımcılar ve ticaret yapan işletmeler için kritik bir gösterge olarak öne çıkıyor. Euro'nun değeri, Avrupa'daki ekonomik durum ve merkez bankalarının politikalarıyla şekilleniyor. Ekonomik büyüme verileri ve pazar trendleri, euro yatırımlarının stratejik kararlarını etkileyebilir. Yatırımcılar, bu fiyat üzerindeki değişimleri dikkatle izleyecek.

Euro bugün kaç TL? 14 Temmuz Salı 2026 euro ne kadar?

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro fiyatı 53,58 olarak belirlendi. Bu seviye euro için önemli bir gösterge oluşturuyor. Euro, yatırımcılar ve ticaret yapan işletmeler için kritik bir değere sahip. Avrupa'daki ekonomik durum, merkez bankalarının para politikaları ve uluslararası ticaret ilişkileri, euro'nun değerinde dalgalanmalara neden oluyor. Bugünkü rakam yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Euro yatırımları yapılırken, bu değer üzerinden kararlar alınacak.

Euro'nun bu seviyelerde kalması, piyasalardaki belirsizliklere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ekonomik büyüme verileri, Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, euro'nun gelecekteki seyrini etkiliyor. Bu fiyat yatırımcılara yeni stratejiler geliştirme imkanı sunuyor. Euro, döviz piyasasında önemli bir aktör olarak rol oynamaya devam ediyor. Yatırımcılar, pazar trendlerini analiz edecek. Bu seviyenin fırsatlar veya riskler taşıyıp taşımadığını değerlendirecekler.

Euro bugün kaç TL? 14 Temmuz Salı 2026 euro ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
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Amerikan Doları
47,03
47,05
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Euro
53,58
53,58
% -0.03
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İngiliz Sterlini
62,82
62,83
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Avustralya Doları
32,62
32,64
% 0.43
10:24
İsviçre Frangı
57,75
57,78
% 0.2
10:24
Rus Rublesi
0,61
0,61
% 0.84
10:20
Çin Yuanı
6,94
6,94
% 0.21
10:24
İsveç Kronu
4,85
4,85
% 0.34
10:24
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döviz Euro
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