FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 15 Ağustos Cumartesi 2026 euro ne kadar?

15 Ağustos 2026 tarihinde Euro'nun değeri 55,44 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve Türkiye'nin ekonomik dinamikleri ile şekillenmektedir. Euro'nun bu seviyesi, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektirirken, döviz kurlarının seyri birçok sektördeki maliyetleri etkilemektedir. İthalatçılar için yükseklik, maliyet artışına neden olurken, ihracatçılar için rekabetçiliği belirleyen kritik bir unsur olmaktadır.

Euro bugün kaç TL? 15 Ağustos Cumartesi 2026 euro ne kadar?

15 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Euro'nun fiyatı 55,44 TL olarak belirlendi. Saat 09:00'da bu değer kaydedildi. Bu fiyat, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor. Türkiye'nin iç ekonomik dinamikleri de bu durumu etkiliyor. Euro'nun bu düzeyde işlem görmesi, yatırımcıları dikkatli olmaya yöneltiyor. Stratejik kararların alınması gerekiyor.

Avrupa'nın ekonomik büyüme verileri önemli bir faktördür. Türkiye’nin enflasyon oranları da Euro’nun değerindeki değişikliklere etki ediyor. Bu nedenle döviz kurlarının seyri, birçok sektörde doğrudan etkili olmaktadır. Euro’nun mevcut seviyesi dikkatlice izlenmelidir. İthalatçı firmalar için Euro’nun yüksek değeri maliyet artışına yol açabilir. İhracatçılar içinse rekabetçilik açısından kritik bir unsur haline geliyor.

Euro'nun 55,44 TL seviyesinde kalması durumunda Türkiye ekonomisi şekillenebilir. Orta ve uzun vadeli planlamalar, bu kur seviyesine göre düzenlenmelidir. Yatırımcılar, piyasalardaki değişimleri yakından takip etmelidir. Ekonomik veriler, ilerleyen günlerde daha fazla önem kazanacaktır. Euro’nun seyrinin, ekonomik dengeleri nasıl etkileyeceği merak edilmektedir.

Euro bugün kaç TL? 15 Ağustos Cumartesi 2026 euro ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçtiAlman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti
Bitcoin'de hesaplar şaştı: Faiz beklentisi yetmediBitcoin'de hesaplar şaştı: Faiz beklentisi yetmedi

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,84
47,91
% 0.1
23:59
Euro
55,38
55,51
% 0.31
23:59
İngiliz Sterlini
64,81
64,90
% 0.26
23:58
Avustralya Doları
33,89
33,95
% 0.45
23:59
İsviçre Frangı
58,82
58,94
% 0.22
23:59
Rus Rublesi
0,56
0,56
% -1.86
23:50
Çin Yuanı
7,09
7,11
% 0.11
23:59
İsveç Kronu
5,01
5,04
% 0.53
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.