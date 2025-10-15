Euro bugün kaç TL? 15 Ekim Çarşamba 2025 euro ne kadar?

15 Ekim 2025'te Euro'nun değeri saat 09.00'da 48,65 TL olarak belirlendi. Günün erken saatlerinde yapılan işlemler, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki seyrini sürdürdü. Piyasa dalgalanmaları ve makroekonomik veriler, yatırımcıların dikkatini çekti. Küresel ekonomik gelişmeler, Euro'nun değerini belirlemede önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Bugünkü Euro fiyatı, dünya genelindeki merkez bankalarının faiz politikalarıyla belirlendi. Ekonomik büyüme verileri de Euro'nun değerinde etkili oldu. Uluslararası ticaret dengesi gibi faktörler de fiyatı şekillendirdi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) almış olduğu kararlar, Euro'nun seyri üzerinde doğrudan etki yaptı. Euro Bölgesi ülkelerinin ekonomik performansları da bu etkiyi artırıyor. Yatırımcılar, Euro'nun gelecekteki yönelimini dikkatle takip ediyor. Piyasalarda anlık gelişmelere hızlıca tepki veriyorlar. Euro’nun fiyatı, yatırımcıların risk iştahına göre dalgalanıyor.