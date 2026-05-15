Euro bugün kaç TL? 15 Mayıs Cuma 2026 euro ne kadar?

15 Mayıs 2026 tarihinde euro, 53,08 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla Türkiye’nin ekonomik durumu arasındaki ilişkiyi yansıtıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve ekonomik büyüme verileri, euro fiyatını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, bu gelişmeleri analiz ederek stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Euro, Türk Lirası karşısında dikkatle izlenen bir gösterge olmaya devam ediyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

15 Mayıs 2026 tarihinde, euro'nun saat 09:00 itibarıyla fiyatı 53,08 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasalarındaki dalgalanmalardan ve makroekonomik faktörlerden etkilendi. Türkiye’nin ekonomik durumu, Euro bölgesindeki gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değeri, yatırımcılar açısından dikkatle izlenen bir göstergedir. Euro’nun değeri, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarıyla sürekli bağlantılıdır. Ayrıca, Avrupa ekonomisindeki büyüme verileri de bu durumu etkiler.

Euro'nun bu seviyede işlem görmesi, küresel makroekonomik koşulları yansıtır. Yatırımcılar, Euro'yu etkileyen faktörleri analiz eder. Bu analizler, yatırım stratejilerini belirlemek için önemlidir. Türkiye'deki ekonomik gelişmeler ve uluslararası ticaret ilişkileri, euro'nun Lira karşısındaki fiyatında önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla, 53,08 TL seviyesindeki euro fiyatı, yatırım kararlarında dikkate alınması gereken bir referans noktasıdır. Yerel ve uluslararası yatırımcılar, bu veriyi göz önünde bulundurmakta.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,54
45,55
% 0.25
09:45
Euro
53,10
53,11
% -0.09
09:45
İngiliz Sterlini
60,93
60,96
% -0.16
09:45
Avustralya Doları
32,63
32,66
% -0.49
09:45
İsviçre Frangı
57,96
58,00
% 0.01
09:45
Rus Rublesi
0,62
0,62
% -0.12
09:40
Çin Yuanı
6,69
6,69
% 0
09:45
İsveç Kronu
4,83
4,84
% -0.38
09:45
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

