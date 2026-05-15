Dev AVM satışa çıkarıldı: İstenen ücret açıklandı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandığı Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ait mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Qoiht Bornova AVM Ticari ve İktisadı Bütünlüğünü satışa çıkardı.

170 MİLYON TL TEMİNAT ŞARTI

Muhammen bedelin 1 milyar 700 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye katılmak isteyenler 170 milyon TL geçici teminat ödeyecek.



TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre teminatlar nakit, teminat mektubu, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve Hazine kefaletini haiz tahviller şeklinde kabul edilecek.

Nakit teminatların ise Ziraat Bankası İstanbul Ticari Şubesi’nde belirtilen hesaba yatırılması gerekiyor.



SON TEKLİF NE ZAMAN?

Son tekliflerin 16 Haziran’da verileceği ihale 17 Haziran’da TMSF’nin Büyükdere’deki konferans salonunda yapılacak.