Euro bugün kaç TL? 15 Ocak Perşembe 2026 euro ne kadar?

15 Ocak 2026 tarihinde euro'nun uluslararası döviz piyasalarında belirlenen fiyatı 50,40 olarak kaydedildi. Bu değer, euro'nun ekonomik beklentileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarıyla şekillenen dinamiklerini yansıtıyor. Siyasi gelişmeler ile küresel ekonomik trendler de fiyatı etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Euro/dolar paritesindeki dalgalanmalar yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde önemli bir rol oynayacak.

15 Ocak 2026 tarihinde sabah saat 09.00'da euro'nun fiyatı 50,40 olarak belirlendi. Bu değer, euro'nun uluslararası döviz piyasalarındaki dalgalanmaları gösteriyor. Ayrıca yatırımcıların ekonomik beklentilerini de yansıtıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları önemli bir etken. Siyasi gelişmeler ve küresel ekonomik trendler de fiyatı etkiliyor. Gün içerisinde yaşanacak dalgalanmalar, piyasa oyuncularının euroya olan talebine bağlı olacak.

Son günlerde euro/dolar paritesindeki hareketlilik dikkat çekiyor. Euro'nun büyük ekonomiler karşısındaki performansı yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 50,40 seviyesinin altında veya üstünde yaşanacak gelişmeler, piyasalarda farklı tepkilere neden olabilir. Yatırımcılar bu fiyat seviyesini dikkate alarak stratejilerini oluşturacak. Olası riskleri minimize etmeye çalışacaklar.

Euro bugün kaç TL? 15 Ocak Perşembe 2026 euro ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,18
43,21
% 0.04
09:25
Euro
50,36
50,44
% 0.19
09:25
İngiliz Sterlini
58,13
58,23
% 0.27
09:25
Avustralya Doları
28,86
28,88
% 0.04
09:25
İsviçre Frangı
53,89
53,94
% -0.04
09:25
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.08
09:20
Çin Yuanı
6,20
6,20
% 0.09
09:25
İsveç Kronu
4,69
4,70
% 0.04
09:25
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
