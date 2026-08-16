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Euro bugün kaç TL? 16 Ağustos Pazar 2026 euro ne kadar?

16 Ağustos 2026 tarihinde Euro'nun fiyatı 55,44 TL olarak belirlendi. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik verilerle şekilleniyor. Euro'nun değeri, Avrupa bölgesindeki ekonomik temellerden etkilenirken, merkez bankası açıklamaları ve faiz oranları da kritik rol oynuyor. Yatırımcılar tarafından dikkatle izlenen döviz fiyatları, döviz ticareti yapan firmaların stratejik kararlarını da doğrudan etkiliyor.

Euro bugün kaç TL? 16 Ağustos Pazar 2026 euro ne kadar?

16 Ağustos 2026 tarihinde Euro'nun fiyatı 55,44 TL olarak belirlendi. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanmalarla şekillenmektedir. Ekonomik veriler de bu durumu etkilemektedir. Avrupa bölgesindeki ekonomik temeller, Euro'nun değerini etkiler. Para politikaları da bu sürece katkıda bulunur. Tüketici talebi ve ihracat rakamları önemli faktörlerdir. Merkez bankası açıklamaları da dikkate alınmalıdır. Euro'nun günlük fiyatı bu unsurlardan etkilenir. Yatırımcılar, bu durumu izler. Ticaret yapan firmalar da stratejik kararlar alır.

Euro'nun 55,44 TL olması, döviz yatırımcıları için dikkate değerdir. İthalat-ihracat yapan işletmeler açısından da önem taşır. Bu fiyat aralığı, Türk Lirası karşısındaki değer kazancı veya kaybını etkileyebilir. Yüksek enflasyon, Euro'nun fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Faiz oranlarındaki değişiklikler de aynı etkiyi yaratır. Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, piyasalarda önemli bir rol oynar. Euro'nun fiyatı, yalnızca bir döviz birimi değildir. Yatırımcılar için güven endeksi ve ekonomik istikrarın bir yansımasıdır. Bu nedenle bu durum dikkatle izlenmelidir.

Euro bugün kaç TL? 16 Ağustos Pazar 2026 euro ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,84
47,91
% 0.1
23:59
Euro
55,38
55,51
% 0.31
23:59
İngiliz Sterlini
64,81
64,90
% 0.26
23:58
Avustralya Doları
33,89
33,95
% 0.45
23:59
İsviçre Frangı
58,82
58,94
% 0.22
23:59
Rus Rublesi
0,56
0,56
% -1.86
23:50
Çin Yuanı
7,09
7,11
% 0.11
23:59
İsveç Kronu
5,01
5,04
% 0.53
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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