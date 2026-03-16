Euro bugün kaç TL? 16 Mart Pazartesi 2026 euro ne kadar?

16 Mart 2026 tarihinde euro'nun fiyatı 50,56 TL olarak belirlendi. Euro'nun Türk lirası karşısındaki bu değeri, euro bölgesindeki ekonomik gelişmeler ve Türkiye'deki döviz piyasasındaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkilidir. Avrupa'daki enflasyon oranları, faiz politikaları ve ekonomik büyüme, euro üzerindeki etkileri artırıyor. Yatırımcılar için 50,56 TL seviyesinin üzerindeki hareketler, dövizin güvenli bir liman olduğu izlenimini pekiştiriyor.

Cansu Çamcı

16 Mart 2026 tarihinde saat 09:00'da euro'nun fiyatı 50,56 TL olarak belirlendi. Bu değer, euro bölgesindeki ekonomik gelişmelere dayanıyor. Türkiye'deki döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar da etki ediyor. Avrupa'daki enflasyon, faiz politikaları ve ekonomik büyüme, euro'nun değerini etkileyen önemli faktörlerdir. Türkiye'nin ekonomik durumu da euro üzerinde etkilidir. Siyasi gelişmeler ve uluslararası ticaret dengesi bu duruma katkı sağlıyor.

Euro'nun gün içindeki fiyat hareketleri yatırımcılar için önemli bir gösterge. 50,56 TL seviyesinin üzerinde kalınması, euroya olan talebin yüksek olduğunu gösterir. Ayrıca, yatırımcılar bu dövizi güvenli bir liman olarak görüyor olabilir. Kısa vadeli fiyat dalgalanmaları, piyasa spekülasyonları ile değişim gösteriyor. Küresel ekonomik koşullar da bu dalgalanmalara etki ediyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerekiyor. Piyasa trendlerini izlemek ise büyük önem arz ediyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,19
44,20
% -0.07
10:03
Euro
50,56
50,60
% 0.09
10:03
İngiliz Sterlini
58,61
58,65
% 0.13
10:03
Avustralya Doları
31,01
31,03
% 0.48
10:02
İsviçre Frangı
55,86
55,89
% 0
10:03
Rus Rublesi
0,55
0,55
% -0.13
10:00
Çin Yuanı
6,40
6,40
% 0.01
10:03
İsveç Kronu
4,68
4,68
% 0.39
10:03
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

